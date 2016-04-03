«نبراس» ينفذ برامج تثقيفية للوقاية من المخدرات في جازان

نظمت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، ضمن المشروع الوطني للوقاية من المخدرات «نبراس»، مؤخراً البرنامج الوقائي «ظاهرة المخدرات وسبل الوقاية منها» على مسرح الإدارة العليا في جامعة جازان.

وتضم فعاليات البرنامج محاضرات وورش عمل توعوية وتثقيفية عن أسس الوقاية من المخدرات للمتطوعين والمتطوعات من منطقة جازان والعاملين في البيئات التعليمية.

وأوضح د. عبدالله بن ضيف الله الفواز مستشار الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمشرف على برنامج الأسرة والطفل ل«الرياض»، أن المشروع الوطني للوقاية من المخدرات (نبراس) يتميز باستفادته من التجارب والخبرات المحلية والدولية الفريدة لبناء مجتمع واعي يرفض المخدرات والمؤثرات العقلية، لافتاً إلى أن المشروع ليس حمله مؤقته بل برنامج مستدام وإضافة نوعية جديدة للجهود الوطنية لمكافحة المخدرات يحظى بمتابعة شخصية واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وأضاف د. الفواز، أن «نبراس» جاء لتوحيد الجهود الوطنية في مكافحة المخدرات في المملكة ويستمر لمدة خمسة أعوام كمرحلة أولى يأخذ أبعاداً محلية وإقليمية ودولية، ويهدف إلى خلق بيئة خالية من المخدرات من خلال ثمانية برامج تسهم في نشر ثقافة الوقاية تتمثل في برامج الأسرة والطفل، والبيئة التعليمية، ونجوم نبراس، والمرصد السعودي لمكافحة المخدرات، والإعلام والجديد، والأبحاث، والشبكة العالمية المعلوماتية عن المخدرات «جناد»، كما يقدم خدمات متعددة منها خدمة الاتصال المجاني لسهولة التواصل مع المجتمع على الرقم 1955 تحت إشراف مباشر من اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات بمبادرة من شركة (سابك). وأكد أن دور "نبراس" يبرز من خلال الإسهام في الحد من انتشار المخدرات، وتفعيل دور أفراد الأسرة بأهمية العمل الوقائي وزيادة الوعي بأخطار المخدرات والمؤثرات العقلية وتعزيز المشاركة التطوعية لأفراد المجتمع المدني ومؤسساته في مكافحة المخدرات وإبراز دور الشركاء الأساسيين في الجهود الوطنية المبذولة للوقاية من المخدرات، وتكريم الأعمال الوقائية الوطنية المتميزة مع خفض الجرائم المرتبطة بتعاطي المخدرات من قبل الشباب وتعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية لرفض قبول تعاطي المخدرات.