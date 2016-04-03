عضوات شورى ومختصون يبحثون صحة المرأة السعودية.. الخميس

الرياض - محمد الحيدر

يفتتح المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث د. قاسم القصبي، الخميس المقبل، ندوة طبية حول صحة المرأة السعودية، وذلك في قاعة الملك سلمان في المستشفى بمشاركة عشرة متحدثين من بينهم عضوات في مجلس الشورى ومسؤولين في وزارة الصحة وأطباء وباحثين متخصصين.

وقالت د. فاطمة الهملان الباحثة في علم الفيروسات بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ورئيسة اللجنة المنظمة، إن الندوة التي تشمل أربع جلسات نقاشية تهدف إلى تثقيف العاملين في الحقل الطبي بأحدث المستجدات الطبية في مجال صحة المرأة، وسبل الوقاية من سرطان عنق الرحم، والأمراض الجنسية المعدية، لافتة إلى أن الجلسة الأخيرة التي ستبدأ في الساعة 3 عصراً ستكون موجهة لعامة الجمهور للإجابة على استفساراتهم بهدف رفع مستوى الوعى حول سبل تحسين صحة المرأة. وأشارت إلى أن الندوة تحظى بمشاركة عدد من المتحدثين البارزين من بينهم عضوتي مجلس الشورى صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد آل سعود، ود. منى آل مشيط استشارية أمراض النساء والولادة التي ستسلط الضوء على أهمية إضافة برامج تُعنى بصحة المرأة في النظام الصحي بالمملكة، والدكتور عبدالله عسيري وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الذي سيقدم محاضرة عن أهم العوامل الاجتماعية والثقافية والطبية التي تؤثر على صحة المرأة السعودية، كما سيقدم الدكتور علي البراك مدير عام المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها محاضرة عن أهمية التوعية حول الأمراض الجنسية المعدية وطرق الوقاية منها، ومن أبرزها فيروس الورم الحليمي البشري المسبب لسرطان عنق الرحم. وأضافت د. الهملان أن الندوة ستناقش كذلك ضرورة اهتمام المرأة بصحتها وخاصة الجوانب الجنسية منها، وسبل تحسين الرعاية الأولية الشاملة للمرأة في المملكة كخطة أساسية لمنع الكثير من الأمراض، وكذلك أهمية الفحوصات المبكرة والتطعيمات الوقائية لمنع حدوث الأمراض النسائية، ومن بينها سرطان عنق الرحم.