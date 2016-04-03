رئيس الوزراء الهندي يصل إلى الرياض

وصل دولة ناريندار مودي رئيس الوزراء بجمهورية الهند إلى الرياض أمس.

وكان في استقبال دولته بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ووزير الاقتصاد والتخطيط م. عادل فقيه الوزير المرافق، وأمين منطقة الرياض م. إبراهيم السلطان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند سعود الساطي وسفير جمهورية الهند لدى المملكة أحمد جافيد ومندوب عن المراسم الملكية.

من جهة أخرى، زار دولة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا موري، والوفد المرافق له، أمس، قصر المصمك التاريخي بمدينة الرياض.

وكان في استقباله صاحب السمو الأمير سعود بن سلطان بن عبدالله باحث في إدارة التعاون الدولي بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ونائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لشؤون الآثار والمتاحف د. علي بن إبراهيم الغبان، ومدير المتحف ناصر العريفي.

واستمع دولته لشرح من د. الغبان عن أهمية قصر المصمك ومكانته التاريخية بوصفه أحد المعالم التاريخية بمدينة الرياض.

كما اطلع على عرض مرئي عن كفاح الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - في استرداده للرياض، والانطلاق نحو تأسيس المملكة، وتوحيد أجزائها.

بعد ذلك تجول دولة رئيس وزراء الهند داخل القصر وشاهد ما يضمه من معروضات وصور ولوحات وقطع تراثية.

ثم دون دولته كلمة في سجل الزوار، بعد ذلك قدم د. الغبان لدولته هدية تذكارية من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

رافق دولة رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتخطيط م. عادل فقيه الوزير المرافق وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند سعود الساطي، وسفير جمهورية الهند لدى المملكة أحمد جافيد.

كما زار دولة رئيس الوزراء الهندي، مساء أمس، موقع مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض - القطار والحافلات الذي تقوم عليه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، حيث زار مجمع سكن العمّال ومصنع الخرسانة الجاهزة الواقع غرب طريق جدة السريع، التابع لائتلاف (الرياض نيو موبيليتي ANM)، الذي يتولى تنفيذ مسار القطار البرتقالي على محور (طريق المدينة المنورة - طريق الأمير سعد بن عبدالرحمن الأول)، ضمن مشروع قطار الرياض.

ولدى وصول رئيس وزراء الهند إلى الموقع، كان في استقباله مدير مشروع قطار الرياض م. الوليد العكرش، ومدير إدارة المشروعات المعمارية بالهيئة م. خالد الهزاني، وعدد من قادة الائتلافات والشركات العالمية المنفذة والمشرفة على المشروع، حيث استمع إلى شرح عن المشروع ومساراته وعناصره والعوائد المرجوة منه لمدينة الرياض وسكانها، واطلع على لوحة تشرح سير العمل في إنجاز المسار البرتقالي من المشروع.

كما التقى رئيس الوزراء الهندي، بالمهندسين والعمّال من الجالية الهندية العاملين في المشروع، ووجه لهم كلمة بهذه المناسبة، أشاد فيها بالمشروع الذي يعد أحد أكبر مشاريع النقل العام في العالم، ودعا العاملين فيه إلى بذل قصارى جهدهم في إنجاز المشروع الذي سيبقى في ذاكرتهم مدى الحياة.

كما نوه ببيئة العمل والتجهيزات والمزايا التي يتمتع بها العاملون في المشروع، حيث حقق ائتلاف (الرياض نيو موبيليتي ANM)، الذي يتولى تنفيذ المسار البرتقالي، أكثر من 15 مليون ساعة عمل دون تسجيل إصابة واحدة حتى الآن، بحمد الله.