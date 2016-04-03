«محلي الطائف» يبحث تسريع إنجاز طريق «الرياض - السيل»

بحث المجلس المحلي للتنمية والتطوير في محافظة الطائف والمراكز التابعة لها سرعة إنجاز وتشغيل ربط طريق الرياض- العرفاء- السيل، وهو المشروع الذي أنجزت وزارة النقل مرحلته الأولى ضمن سعي الوزارة لربط طريق "الرياض - الطائف" السريع، بطريق "مكة المكرمة - السيل الكبير".

ويبدأ مسار المشروع من المنطقة الواقعة بين جسر عشيرة وجسر العرفاء ويستمر حتى يرتبط بطريق السيل الكبير مرورا بميقات قرن المنازل، ويهدف إلى نقل الحركة للقادمين من طريق الرياض السريع باتجاه مكة المكرمة والعكس دون الدخول إلى الطائف ليختصر على المعتمرين والحجاج وقاصدي العاصمة المقدسة مسافة طويلة من الطريق.

وستتم الاستفادة من المشروع في تخفيف الضغط على طريق الطائف - السيل في ظل تنامي الحركة المرورية بشكل كبير في هذا المحور بعد نقل جميع أقسام وكليات جامعة الطائف (بنين، بنات) إلى الحوية، ما جعل طريق السيل، وطريق المطار (الحوية) يشهدان كثافة مرورية غير اعتيادية على مدار اليوم، وسيكون لتنفيذ وتشغيل مشروع ربط طريق الرياض بطريق السيل بالقرب من ميقات قرن المنازل أثره الفعال في تخفيف الضغط اللافت على طريق المطار، وطريق السيل.

يذكر أن العمل يجري في المرحلة الثانية من المشروع لاستكمال عملية الربط بين الطريقين، وتعمل وزارة النقل على إنجاز الطريق والذي سيكون أحد أهم المشاريع المعززة لتحرير الحركة المرورية بين طرق الطائف خلال الفترة المقبلة.