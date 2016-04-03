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بريدة: إغلاق تقاطع طريق الملك سلمان مع الطرفية يقلل الاستفادة منه

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بريدة: إغلاق تقاطع طريق الملك سلمان مع الطرفية يقلل الاستفادة منه بريدة: إغلاق تقاطع طريق الملك سلمان مع الطرفية يقلل الاستفادة منه
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إغلاق الطريق يقلل من أهميته كشريان حيوي

بريدة - ملفي الحربي

    طالب عدد من المواطنين بفتح تقاطع طريق الملك سلمان (النهضة سابقاً) مع طريق الطرفية ببريدة للحركة المرورية.

وأكد صالح الحسين أن إغلاق التقاطع أفقد طريق الملك سلمان أهميته والاستفادة منه فعابروا الطريق القادمين من الغرب والذي يرغبون الاتجاه للدائري (شمالاً) يضطرون للتوجه إجباريا لمسافة كيلو مترين (جنوباً)، موضحاً أن هذا يُشكل صعوبة على مستخدمي الطريق وخاصة القاصدين الطرفية والأحياء الشرقية والهديّه ومخططات النخيل والنقيب والتي تضم مئات الاستراحات والشاليهات. وأشار إلى أن الإبقاء على الوضع الحالي يُفقد طريق الملك سلمان أهميته كشريان حيوي ينقل الحركة من الغرب للشرق والعكس، مبيناً أن الحاجة المستقبلية تلح بمد الطريق شرقا.

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