لو عاوز تعمل تكميم معدة.. اعرف شروط العملية ومناسبة لمين

يتساءل كثير من الأشخاص الذين يعانون من زيادة مفرطة فى الوزن عن عملية تكميم المعدة ومدى نجاحها وفشلها فى علاج السمنة المفرطة واحتمالات زيادة الوزن مرة أخرى بعد إجرائها.

ويوضح الدكتور شريف نبيل - عضو الاتحاد العالمى لجراحات السمنة - أن تكميم المعدة من العمليات الجراحية الناجحة التى تساعد فى إنقاص الوزن بشكل كبير، كما تقلل من الأمراض المصاحبه للسمنة كارتفاع ضغط الدم وآلام المفاصل وفقرات الظهر وأمراض السكر.

وأشار د.شريف نبيل إلى ضرورة اختيار المريض للجراحة الصحيحة المناسبة له مع الطبيب المختص فى بداية الأمر، لأن هذا سيساعد المريض فى الوصول للوزن المثالى بعد الجراحة وعدم عودة الوزن للزيادة مرة أخرى.

وأضاف عضو الاتحاد العالمى لجراحات السمنة أنه من بين العوامل التى تساعد الطبيب فى إجراء جراحة تكميم المعدة لشخص ما هو أن يكون هذا الشخص محبا لتناول النشويات والوجبات السريعة، ففى هذه الحالة تكون عملية تكميم المعدة من العمليات الناجحة لمن يعانون الوزن الزائد، وبعد إجرائها لن يعود الوزن للزيادة مرة أخرى وبالتالى تصبح العملية ناجحة.

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