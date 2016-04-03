الوحدة الفلسطينية ستسهم بشكل إيجابى فى إسقاط مشروع تقسيم الشعوب العربية

>اعتبر المتحدث باسم حركة "فتح" أسامة القواسمى، أن الوحدة الوطنية الفلسطينية والتى تبذل الحركة قصارى جهدها لإتمامها وتحقيقها ستسهم بشكل فعال وإيجابى فى إسقاط مشروع التقسيم الذى يستهدف ضرب العقد الاجتماعى للشعوب العربية.

وقال القواسمى فى تصريح صحفى مساء أمس السبت، "إننا فى حركة فتح نعلم يقينا أن المشروع المعد للدول العربية ومنها فلسطين يعتمد بالأساس على ضرب العقد الاجتماعى للشعوب العربية من خلال الفوضى الخلاقة الذى سماه البعض الساذج "بالربيع العربى"، وذلك من خلال بث الفتن المذهبية والطائفية والدينية والقبلية والعرقية، واعتماد لغة التخوين والتكفير للآخرين فى الاختلاف السياسى، وصولا إلى الاقتتال الداخلى والحروب الأهلية، وسفك الدماء، بحيث تصبح حالة التعايش بين أبناء الشعب الواحد فى مرحلة ما مستحيلة، فيصبح التقسيم هو الحل الوحيد و الأمثل".

وأكد إصرار حركة "فتح" على انجاز الوحدة الوطنية الحقيقية باعتبارها مصلحة وطنية فلسطينية عليا، وأنها ستقطع الطريق على مخططات الاحتلال الإسرائيلية التى ترمى إلى شطب الشعب الفلسطينى وتمزيق هويته الوطنية وشطبها، وجعل امكانية إقامة دولة فلسطينية أمرا مستحيلا.

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