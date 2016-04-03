بالصور.. برج القاهرة والأوبرا وكوبرى الأزهر يتزينون بـ"الأزرق" احتفالا باليوم العالمى للتوحد

سيطر اللون الأزرق على دار الأوبرا وبرج القاهرة وكوبرى الأزهر، تزامنا مع احتفالات مصر باليوم العالمى للتوحد، الذى أقرته الأمم المتحدة فى الثانى من إبريل سنويا.

وكانت مصر قد أعلنت المشاركة بإحياء اليوم العالمى للتوحد من خلال إضاءة بعض المعالم السياحية باللون الأزرق، ومنها برج القاهرة، وأجزاء من النيل، ومستشفى 57357، ومعبد حتشبسوت، وطريق الكباش فى الأقصر ومعبد الكرنك وغيرها من الأماكن الأثرية، لتسليط الضوء على الحاجة إلى تحسين حياة الأطفال والبالغين الذين يعانون من هذا المرض، بما يكفل لهم حياة كريمة.

- فى اليوم العالمى لـ"التوحد".. العالم يضىء اللون الأزرق للتوعية بالمرض.. مصر تشارك بإضاءة برج القاهرة والمعالم الأثرية فى الأقصر.. جمعية لتقدم ذوى الاحتياجات: 15% من المصريين مصابون بالمرض

>