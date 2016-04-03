أخبار عاجلة

21 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجار داخل كنيسة في طنطا -
وكيل "الصحة" بالغربية يطالب بالتبرع بالدم لإسعاف مصابي "ماري جرجس" -
ضبط 340 طن سلع تموينية مهرّبة بالفيوم -
محافظ الغربية: تفجير كنيسة مارجرجس عمل إرهابي خسيس -
محافظ الغربية: نناشد المواطنين بإبلاغنا بأي اشتباهات عقب الحادث -
رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب -
عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا -
بالعناوين والأرقام- مراكز وبنوك نقل الدم في الغربية -
«أليانز أرينا» فزاعة أنشيلوتي لتدمير الخصوم.. وهيجواين يدخل تاريخ اليوفي -
مانشستر يونايتد يسعى لعودة الانتصارات.. وليستر لاستكمال الصحوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

بالفيديو والصور.. الجمعية المصرية لـ"الأوتيزم": مليون شخص مصابون بـ "التوحد" فى مصر

Google+ Print
بالفيديو والصور.. الجمعية المصرية لـ"الأوتيزم": مليون شخص مصابون بـ "التوحد" فى مصر بالفيديو والصور.. الجمعية المصرية لـ"الأوتيزم": مليون شخص مصابون بـ "التوحد" فى مصر
انطلق المؤتمر الصحفى الخاص باحتفالية اليوم العالمى للتوحد "الأوتيزم" والمنعقد فى برج القاهرة، اليوم السبت، وتنظمه الجمعية المصرية للأوتيزم، للتوعية بهذا المرض، وضمان حقوق المرضى، وإدماجهم بشكل كامل، باعتبارهم أعضاء قادرين على الإسهام فى مستقبل يتيح العيش بكرامة والفرص للجميع.
>الجمعية المصرية لـالأوتيزم (1)

وعن عدد مرضى "الأوتيزم" فى ، تقول الدكتورة داليا سليمان رئيسة الجمعية المصرية للأوتيزم ، إن هناك طفلًا من بين كل 68 مولودًا يعانى من التوحد، ويصاب الأولاد بنسبة أكثر من الفتيات بمقدار 4 إلى 1 ، مشيرة إلى أن مصر بها حاليًا، مليون طفل يعانى التوحد، ونعمل داخل الجمعية على تدريب الأهل على طرق التعامل مع طفلهم المتوحد، بالإضافة إلى التشخيص وتقديم برامج التأهيل الخاصة بهم وتدريبهم على المهن المختلفة.
>الجمعية المصرية لـالأوتيزم (2)

وقالت الدكتورة داليا، إن التوحد هو اضطراب عصبى معقد التركيب، يستمر على مدى عمر المصاب، وهو أحد الاضطرابات المعروفة باسم اضطرابات التوحد، لافتة إلى أن هذا هو العام التاسع الذى يحتفل به العالم بالأوتيزم، وكل عام العالم باللون الأزرق لإعطاء الأمل لهؤلاء الأطفال وأسرهم، مشيرة إلى أن مصر تضىء حاليا 20 معلمًا، منها معبد الكرنك، معبد الأقصر، معبد حتشبسوت، برج القاهرة، مستشفى 57357، مكتبة الإسكندرية، جميع ميادين الفيوم، الأوبرا، الجامعة الأمريكية، وأجزاء من النيل.

الجمعية المصرية لـالأوتيزم (3)

الجمعية المصرية لـالأوتيزم (4)

الجمعية المصرية لـالأوتيزم (5)

الجمعية المصرية لـالأوتيزم (6)

الجمعية المصرية لـالأوتيزم (7)

الجمعية المصرية لـالأوتيزم (8)


>- بالصور.. معابد الأقصر تحتفى بـ"اليوم العالمى للتوحد" بإضاءة اللون الأزرق.. معبد حتشبسوت والرمسيوم والأقصر والكرنك ومبنى المحافظة تشارك فى الفعاليات.. ومحافظ الأقصر: نسعى لرفع الوعى بالمرض

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب

رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب

عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا

عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا

محافظ الغربية لـ"مصراوي": 5 حالات حرجة بانفجار كنيسة طنطا واستدعاء فريق طبي من القاهرة

محافظ الغربية لـ"مصراوي": 5 حالات حرجة بانفجار كنيسة طنطا واستدعاء فريق طبي من القاهرة

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم