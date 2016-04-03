بالفيديو والصور.. الجمعية المصرية لـ"الأوتيزم": مليون شخص مصابون بـ "التوحد" فى مصر

انطلق المؤتمر الصحفى الخاص باحتفالية اليوم العالمى للتوحد "الأوتيزم" والمنعقد فى برج القاهرة، اليوم السبت، وتنظمه الجمعية المصرية للأوتيزم، للتوعية بهذا المرض، وضمان حقوق المرضى، وإدماجهم بشكل كامل، باعتبارهم أعضاء قادرين على الإسهام فى مستقبل يتيح العيش بكرامة والفرص للجميع.

وعن عدد مرضى "الأوتيزم" فى مصر، تقول الدكتورة داليا سليمان رئيسة الجمعية المصرية للأوتيزم ، إن هناك طفلًا من بين كل 68 مولودًا يعانى من التوحد، ويصاب الأولاد بنسبة أكثر من الفتيات بمقدار 4 إلى 1 ، مشيرة إلى أن مصر بها حاليًا، مليون طفل يعانى التوحد، ونعمل داخل الجمعية على تدريب الأهل على طرق التعامل مع طفلهم المتوحد، بالإضافة إلى التشخيص وتقديم برامج التأهيل الخاصة بهم وتدريبهم على المهن المختلفة.

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وقالت الدكتورة داليا، إن التوحد هو اضطراب عصبى معقد التركيب، يستمر على مدى عمر المصاب، وهو أحد الاضطرابات المعروفة باسم اضطرابات التوحد، لافتة إلى أن هذا هو العام التاسع الذى يحتفل به العالم بالأوتيزم، وكل عام العالم باللون الأزرق لإعطاء الأمل لهؤلاء الأطفال وأسرهم، مشيرة إلى أن مصر تضىء حاليا 20 معلمًا، منها معبد الكرنك، معبد الأقصر، معبد حتشبسوت، برج القاهرة، مستشفى 57357، مكتبة الإسكندرية، جميع ميادين الفيوم، الأوبرا، الجامعة الأمريكية، وأجزاء من النيل.

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