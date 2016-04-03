العطش والتعب.. أعراض السكر المرتفع لا تهملها

أخطار السكر المرتفع

>

أعراض السكر المرتفع

>

السكر من الأمراض التى لا يمكنك الاستهانة بها، كذلك لا يصح أن تقلق بشدة وتتوتر بشأنها، فهو من الأمراض المزمنة التى يمكنك مجاراتها شريطة أن تكون عالما بأعراض ارتفاعه أو انخفاضه.الدكتور محمد المنيسى - أستاذ الباطنة بقصر العينى - أوضح أن ارتفاع نسب السكر فى الدم من المشكلات الواردة لدى المرضى به، نتيجة الكثير من الأسباب، وتتمثل خطورة هذا الارتفاع فى تكراره وكثرة حدوثه، فهى على المدى البعيد ومع كثرة التكرار تنذر بمضاعفات خطيرة، من أهمها ضعف عمل الكلى، وحدوث مشكلات بالإبصار لى المريض، كذلك التأثير على طبيعة جلده ورطوبته.وأوضح المنيسى - خلال حديثه - أنه على كل مريض بالسكر أن يكون واعيا لإصابته ومرضه ويهتم بملاحظة أية أعراض مختلفة، ومن أهم أعراض ارتفاع نسبته والتى على المريض ضرورة الاتصال بطبيبه المعالج أو زيارته سريعا فى حال الشعور بها:

- حدوث حالة من العطش والرغبة فى تناول المياه بكثرة نتيجة جفاف حلق المريض بشكل ملحوظ.

>- يشعر المريض فجأة بالتعب والألم فى أنحاء جسمه، ويعانى من أوجاع متفرق مصحوبة بوهن شديد وتعب ملحوظ لا يمكن تفاديه.

- الرغبة فى التبول الدائم.

>- عدم القدرة على التحرك وبذل الجهد والنشاط بشكل سهل وطبيعى.

>- قد يعانى المريض غيبوبة عن الوعى فى حالات كثيرة.

موضوعات متعلقة..

>

ما الفرق بين غيبوبة السكر العالى والمنخفض

>

بلاش استهتار.. لو سكرك عالى تجنب المضاعفات باستشارة الطبيب

>