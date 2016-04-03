أخبار عاجلة

21 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجار داخل كنيسة في طنطا -
وكيل "الصحة" بالغربية يطالب بالتبرع بالدم لإسعاف مصابي "ماري جرجس" -
ضبط 340 طن سلع تموينية مهرّبة بالفيوم -
محافظ الغربية: تفجير كنيسة مارجرجس عمل إرهابي خسيس -
محافظ الغربية: نناشد المواطنين بإبلاغنا بأي اشتباهات عقب الحادث -
رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب -
عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا -
بالعناوين والأرقام- مراكز وبنوك نقل الدم في الغربية -
«أليانز أرينا» فزاعة أنشيلوتي لتدمير الخصوم.. وهيجواين يدخل تاريخ اليوفي -
مانشستر يونايتد يسعى لعودة الانتصارات.. وليستر لاستكمال الصحوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أرقام #في_الكلاسيكو - ست علامات تحققت لأول مرة بفوز ريال مدريد على برشلونة

Google+ Print
أرقام #في_الكلاسيكو - ست علامات تحققت لأول مرة بفوز ريال مدريد على برشلونة أرقام #في_الكلاسيكو - ست علامات تحققت لأول مرة بفوز ريال مدريد على برشلونة

أكد محمد صلاح نجم روما أنه كان في الطريق للزمالك قبل أربع سنوات لولا انتقاد رئيس الزمالك آنذاك لطريقة لعبه.

وانضم صلاح الذي لعب في صفوف المقاولون العرب إلى بازل السويسري في صيف 2012.

قبل ذلك بشهور كان اللاعب الأعسر على رادار الأهلي والزمالك بعد التألق مع المقاولون في الدوري المصري.

وقال صلاح في تصريحات لقناة MBC يوم السبت: "كنت في الطريق للزمالك لمقابلة مسؤوليه والانضمام للفريق لولا أنني سمعت حديث ممدوح عباس رئيس النادي عني".

وأضاف "انتقاده لأسلوب لعبي جعلني أتخلى عن فكرة الانضمام للزمالك، رغم أنني كنت أتمنى وقتها الانتقال لأحد القطبين الأهلي أو الزمالك".

صلاح: لم أطمح الوصول للعالمية منذ الصغر لهذه الأسباب

وأوضح صلاح أن هذا القرار كان مصيريا في مشواره لأن انتقاله للزمالك أو الأهلي كان سيصعب خروجه للاحتراف في أوروبا.

باكتساح.. محمد صلاح لاعب شهر مارس في روما للمرة الثانية على التوالي

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب

رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب

محافظ الغربية لـ"مصراوي": 5 حالات حرجة بانفجار كنيسة طنطا واستدعاء فريق طبي من القاهرة

محافظ الغربية لـ"مصراوي": 5 حالات حرجة بانفجار كنيسة طنطا واستدعاء فريق طبي من القاهرة

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"