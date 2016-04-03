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التعرف على جثة ضحية الهجرة الغير شرعية العاشرة بكفر الشيخ

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التعرف على جثة ضحية الهجرة الغير شرعية العاشرة بكفر الشيخ التعرف على جثة ضحية الهجرة الغير شرعية العاشرة بكفر الشيخ
تعرف أهالى محمد حمادة محمد الحاتى 16سنة من قرية أبوصير مركز سمنود التابعة لمحافظة الغربية ، على جثته التى تم استخراجها، أمس السبت، من البحر ضمن ضحايا الهجرة الغير شرعية التى شهدتها سواحل البحر المتوسط بالبرلس، وبالعرض على النيابة العامة قررت نيابة كفر الشيخ تسليم الجثة لأهله.

ويذكر أن نيابة كفر الشيخ برئاسة المستشار أحمد عبد الحى، تحت إشراف المستشار محمد الزنفلى المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ، كانت قد صرحت بدفن جثة كل من محمود على محمد سبع 16 سنة، وإبراهيم مصطفى إبراهيم البيلى 16 سنة، وكلاهما من قرية أبو صير مركز سمنود بمحافظة الغربية، ليرتفع عدد ضحايا الهجرة الغير شرعية لـ10 ضحايا من بينهم ثلاثة قرية أبوصير مركز سمنود التابعة لمحافظة الغربية.

جثة ضحية الهجرة الغير شرعية (1)

جثة ضحية الهجرة الغير شرعية (2)


>العثور على الجثة العاشرة من ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية بكفر الشيخ

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