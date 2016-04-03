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موجز الصحافة المحلية.. نوب البرلمان للحكومة:"حرام.. الناس بتشرب مياه الصرف"

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موجز الصحافة المحلية.. نوب البرلمان للحكومة:"حرام.. الناس بتشرب مياه الصرف" موجز الصحافة المحلية.. نوب البرلمان للحكومة:"حرام.. الناس بتشرب مياه الصرف"
تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى "اليوم السابع"، تحت عنوان: "حسام قنديل:80% من جراحى القلب فى "ملهمش لزمة"، حيث فتح عدد من اعضاء مجلس النواب النار على لدى مناقشة برنامجها أمس، فى لجنتى العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وتنوعت الانتقادات ما بين القول "إن المواطنين بيشربوا مياه الصرف الصحى" و"فواتير الكهرباء والمياه نار"، والقول لوزيرة التضامن بأنها لا تسير بين الناس ولا تعرف معاناتها، وأمام هذا الهجوم قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب مناقشات البرلمان، مضيفًا "علشان المركب تمشى".

وأبرزت "الأهرام"، تأكيدات المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، بأن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للقاهرة، الخميس المقبل، تدشن لعصر جديد من علاقات التعاون بين - العضو بمجموعة الدول العشرين الأكبر اقتصادا بالعالم. ومصر التى تحتل المركز الـ41 عالميا.

وكشفت "الأخبار"، عن أن المستشار محمد عبد الشافى، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، أرسل خطاباَ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، بضرورة مطالبة جهات التحقيق القبرصية بنسخة من التحقيقات مع المتهم سيف الدين مصطفى، مختطف الطائرة المصرية، وذلك فور الانتهاء من التحقيق معه بهدف جمع كل أوصال القضية وربطها لإيضاح الرؤية وتسهيل التواصل مع الجانب القبرصى للإطلاع على كل المستجدات فى إطار التعاون المشترك بين البلدين لكشف غموض وملابسات الحادث.

وتطرقت "المصرى اليوم"، إلى متابعة أزمة ارتفاع ، وذكرت أنه واصل صعوده فى السوق السوداء، أمس، ليكسر حاجز الـ10 جنيهات، ويتراوح بين 5, 10 و7, 10 جنيه طوال الأسبوع الماضى، فيما استقر السعر رسميًا عند 8,83 جنيه للشراء، و8,88 جنيه للبيع، بحسب البنك الأهلى المصرى.

وركزت "الشروق"، على حكم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار صبحى اللبان، أمس، بالسجن المؤبد لرقيب الشرطة مصطفى محمود عبد الحسيب إثر إدانته بالقتل العمد لسائق الدرب الأحمر محمد سيد على إسماعيل الشهير بـ"دربكة"، ونال الحكم استحسان أهالى المجنى عليه، الذين تجمعوا أمام المحكمة، وظلوا يكبرون وسط زغاريد النساء على هتاف "يحيا العدل"، وسجد والد "دربكة" باكياً بعد داخل قاعة المحكمة بعد سماعة الحكم، قائلاً "كدة ابنى هينام مرتاح".


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مصر 365

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