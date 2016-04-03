إنقاذ طفل من "التراتوما" في عملية معقدة استغرقت 12 ساعة بمستشفى راشد

تمكن أطباء مستشفى راشد، من إنقاذ حياة طفل عمره 8 سنوات، يعاني من مرض نادر جداً، يطلق عليه اسم «تراتوما»، وهو ورم في الدماغ، وذلك في عملية معقدة، استغرقت 12 ساعة متواصلة.

وقال الدكتور محمد عبد العزيز سلطان العلماء عضو مجلس علماء الإمارات، استشاري جراحة الأعصاب في مستشفى راشد، رئيس الفريق الطبي، إن الطفل محمد جمال فودة، وهو سوداني الجنسية، شعر قبل أيام بصداع نصفي، ونُقل في سيارة إسعاف إلى مستشفى لطيفة، وتم تحويله من هناك لإجراء صورة مقطعية للدماغ، وبينت الصورة أن هناك ورماً كبيراً ومتصلباً بحاجة إلى عملية فوراً.

معقدة وخطيرة

وقال الدكتور العلماء، إن العملية التي أجريت الأسبوع الماضي، تواصلت 12 ساعة، من السادسة والنصف صباحاً حتى السادسة والنصف مساءً، وهي من أعقد وأخطر العمليات التي مرت على القسم، وقد تبين أن الورم متصلب، ولا يمكن استئصاله، ويحتاج إلى فترة لتكسير الورم، وتسهيل إخراجه من الدماغ.

وأضاف أن المرض الذي يعرف باسم «تراتوما»، يعتبر من الحالات النادرة جداً، لافتاً إلى أن المرض موجود مع الطفل منذ الولادة، واستمر في النمو حتى وصل إلى مرحلة جعلت الطفل يعاني من آلام شديدة وأعراض مصاحبة، مثل الصداع النصفي.

وأوضح الدكتور محمد سلطان العلماء، أن الطفل خرج أمس من العناية المركزة بعد استقرار حالته، وأصبح في حالة جيدة تؤهله لمغادرة المستشفى.

شكر وتقدير

من جانبهما، توجه والدا الطفل محمد، إلى الدكتور محمد سلطان العلماء والفريق الطبي والتمريضي، وكافة العاملين في مستشفى راشد، بالشكر والعرفان، على الجهود الكبيرة التي بذلوها لإنقاذ الطفل، الذي كان في حالة صحية يرثى لها قبل إجراء العملية.

وقال والد الطفل، إن ابنه كان يمارس حياته الطبيعية، ولم يشكُ من أي مشاكل صحية، وهو من المتفوقين في المدرسة، ولم تظهر عليه أعراض المرض إلا قبل أسابيع قليلة.

يشار إلى أن الدكتور محمد العلماء، هو أول جراح عالمي تمكن من زراعة جهاز مراقبة وقياس ضغط المخ ودرجاته، عبر مستقبل لاسلكي.