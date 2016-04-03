شركات التبغ تعود للمخالفة بإعلانات تستغل الثقافة المحلية

في أقل من عام، أعادت شركات التبغ الكرة مرة أخرى ونشرت منذ أسبوع مجموعة كبيرة من الإعلانات الترويجية واللوحات الدعائية لمنتجات التدخين في عدد من مراكز التسوق والبقالات في أبوظبي بهدف حث الأطفال والمراهقين على التدخين، في مخالفة صريحة لقانون مكافحة التبغ رقم 15 لسنة 2009 الذي ينص على حظر أي نوع من الدعاية أو الإعلان عن منتجات التبغ.

ويركز الإعلان الجديد على ترسيخ ثقافة التدخين في المجتمع الإماراتي، واعتباره شكلاً مقبولاً من الناحية الاجتماعية والرياضية خاصة رياضة الفروسية واستغلال ثقافة وتراث أبناء الإمارات المرتبطة بالصيد والقنص والمغامرة ونشر صورة لفرس كتب عليها بالإنجليزية «لمن يعشق السرعة... للقناصين».

وكانت البيان قد نشرت في نهاية مارس 2015 تحقيقاً حول مخالفات شركات التبغ واستغلال ثقافة الدولة للترويج للتبغ، وفي استجابة سريعة لما نشرته «البيان» في ذلك الوقت ألزمت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي شركات التبغ بإزالة كل أشكال الدعاية والإعلان في منافذ البيع ومحلات السوبر ماركت، وأكدت أنه انطلاقاً من حرص الدائرة على حماية المستهلك وحفاظاً على صحة المجتمع وحماية الأطفال والشباب من التعرض لإغراءات إعلانات التبغ، وجهت المسؤولين عن تلك الإعلانات بإزالتها فوراً.

حظر

ويحظر قانون مكافحة التبغ رقم (15) لسنة 2009 الذي صدر بالجريدة الرسمية وأصبح معمولاً به اعتبارا من فبراير عام 2010 في مادته الرابعة على أي شخص طبيعي أو معنوي الدعاية أو الإعـلان أو الترويـج أو الرعاية لأي مـن منتجات التبغ بأية وسيلة تستهـدف التشجيع على تعاطي التبغ، كمـا لا يجـوز طبـع أو نشر الإعلان الـذي يستهـدف التشجيع على تعاطي التبغ، ولا يجـوز أن تكون منتجات التبغ وسيلة للإعلان عن منتج آخر، وتصل عقوبة هذه المخالفة لغرامة لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهــم وتتضاعف هذه العقــوبة فـي حالة تكرار المخالفة وفق المادة (14) من القانون.

وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن تلك الأنشطة الدعائية لمنتجات التبغ تؤثر كثيرا في الشباب وكذلك طريقة تغليف منتج التبغ وتصميمه التي تجعل المنتج أكثر جاذبية لدى المستهلكين، من خلال الترويج لهوية العلامة التجارية من خلال استخدام الشعارات والألوان والخطوط المعينة والأشكال وغيرها من السمات المميزة الأخرى التي تجتذب الأطفال والمراهقين والشباب.