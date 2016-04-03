وزير الأوقاف عن استجواب "تشطيب الشقة": مهمتنا محاربة الفساد لا الوقوع فيه

من جانبه، خاطب الدكتور مختار جمعة ، وزير الأوقاف، الدكتورعلى عبدالعال، رئيس مجلس النواب، فى بيان رسمى ردا على الاستجواب، مؤكداً أن الكلام عار عن الصحة ولا أصل له، قائلاً: "مهمتنا محاربة الفساد لا الوقوع فيه، والحفاظ على مال الوقف والتورع الشديد فى التعامل معه لا الاستفادة منه".
وأكد وزير رالأوقاف، فى بيانه الذى نشره النائب على صفحته بـ"فيس بوك"،: "أن البرىء لا يطالب بإثبات براءته ، إنما يرد على مستندات إدانته إن وجدت، فإننى تقديرا لمعاليكم ولمجلسكم الموقر، وللنائب المحترم مقدم السؤال، وحرصا على الشفافية ، فيسرنى أن أبلغ معاليكم رد كل من الإدارة المركزية للرقابة والتقويم "المعنية بالشئون القانونية" وإدارة الشئون المالية والإدارية بديوان عام الوزراة فى هذا الشأن مع المرفقات".
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خطاب الوزير لرئيس مجلس النواب
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