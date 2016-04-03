وزير الأوقاف عن استجواب "تشطيب الشقة": مهمتنا محاربة الفساد لا الوقوع فيه

تقدم النائب هيثم الحريرى، نائب محرم بك بالإسكندرية، باستجواب لوزير الأوقاف لما أشيع عن تكلفته تشطيب إحدى الشقق بمبلغ يصل إلى 772 ألف جنيه على نفقة هيئة الأوقاف.

من جانبه، خاطب الدكتور مختار جمعة ، وزير الأوقاف، الدكتورعلى عبدالعال، رئيس مجلس النواب، فى بيان رسمى ردا على الاستجواب، مؤكداً أن الكلام عار عن الصحة ولا أصل له، قائلاً: "مهمتنا محاربة الفساد لا الوقوع فيه، والحفاظ على مال الوقف والتورع الشديد فى التعامل معه لا الاستفادة منه".

وأكد وزير رالأوقاف، فى بيانه الذى نشره النائب على صفحته بـ"فيس بوك"،: "أن البرىء لا يطالب بإثبات براءته ، إنما يرد على مستندات إدانته إن وجدت، فإننى تقديرا لمعاليكم ولمجلسكم الموقر، وللنائب المحترم مقدم السؤال، وحرصا على الشفافية ، فيسرنى أن أبلغ معاليكم رد كل من الإدارة المركزية للرقابة والتقويم "المعنية بالشئون القانونية" وإدارة الشئون المالية والإدارية بديوان عام الوزراة فى هذا الشأن مع المرفقات".



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