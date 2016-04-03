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حظك اليوم برج القوس ليوم الأحد 2016/4/3

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حظك اليوم برج القوس ليوم الأحد 2016/4/3 حظك اليوم برج القوس ليوم الأحد 2016/4/3

لبرج القوس
>حظك لبرج القوس على الصعيد المهني:


>مزيد من الأخبار السعيدة ستدق أبواب ابناء هذا البرج وستجعل هذه الأيام التى يعيشونها مليئة بالفرحة والسعادة والتقدم على مستوى الحياة العملية، لذلك لا داعى للقلق بشان مستقبلهم، فالحظ سيسكن أماكنهم فى العمل وسيتوجهم على رأس وظيفتهم .

حظك لبرج القوس على الصعيد العاطفى:


>بالنسبة للحب فأيضا سيخيم فى هذا الشهر على ابناء هذا البرج وسيشعرهم براحة نفسية كبيرة، وستعكس العلاقة العاطفية الرائعة بين الطرفين على كافة المجالات وأداء ابناء هذا البرج على كافة الأصعدة .

حظك لبرج القوس على الصعيد الصحي:


>بالنسبة للحالة الصحية فطبقا للارتفاع فى باقية الأشياء وباقية المجالات سواء فى العمل أو فى الحب سترتفع حالتهم الصحية كثيرا وسيشعرون براحة .

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:
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الكثير من الأخبار والاحداث والواقف السعيدة ستحيط بأبناء هذا البرج وستشعرهم بالراحة النفسية الكبيرة، لكن لا داعى للخوف بشأن الحالة الصحية فهى فى استقرار وتقدم كبير .

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مصر 365

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