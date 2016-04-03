برج العذراء حظك اليوم الأحد 3/ 4/2016

برج العذراء على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفى:

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برج العذراء على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

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عليك أن تتمالك أعصابك فى محيط العمل اليوم فقد تتعرض للكثير من الضغوطات اليوم فى محيط العمل تتعامل مع الوضع بالكثير من العقلانية وسوف تمر الأمور بسلام، اذا احتجت بعض المساعدة لا تتردد فى استشارة الأصدقاء.قد تدخل فى علاقة جديدة وعليك أن تتعامل بحكمة لا تعطى مشاعرك لأحد بدون تفكير فقد تندم فى المستقبل على علاقة ليست مناسبة لك.قد تعانى من مشاكل صحية بشكل مفاجئ نتيجة لفترات طويلة من الاجهاد والتوتر عليك الحذر عزيزى العذراء الفلك ليس فى صالحك هذه الأيام على الصعيد الصحى حاول أن تتخذ التدابير الوقائية اللازمة.تعقيدات مفاجئة على صعيد العمل عليك أن تصبر وتتحلى بالهدوء فسوف تمر تلك الفترة سريعًا. علاقة جديده على الصعيد العاطفى عليك الحذر منها والتفكير بالعقل.