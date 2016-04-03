حظك اليوم توقعات الأبراج اليوم الأحد 3 أبريل

برج الأسد حظك اليوم الأحد 3/ 4/2016

>برج الأسد على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الأسد على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

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حظك اليوم برج الجدى الأحد 3 / 4/2016

>برج الجدى على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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برج الجدى على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

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برج الدلو حظك اليوم الأحد 3 أبريل

>برج الدلو على الصعيد المهنى ..

برج الدلو على الصعيد العاطفى..

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برج الدلو على الصعيد الصحى..

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

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حظك اليوم برج السرطان الأحد 3 / 4/2016

>برج السرطان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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برج السرطان على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

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برج الثور حظك اليوم الأحد 3 أبريل

>برج الثور على الصعيد المهنى..

برج الثور على الصعيد العاطفى ..

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على الصعيد الصحى..

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

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برج الحمل حظك اليوم الأحد 3\4\2016

>برج الحمل على الصعيد المهنى:

برج الحمل على الصعيد العاطفى:

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برج الحمل على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

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برج الحوت حظك اليوم الأحد 3\4\2016

>برج الحوت على الصعيد المهنى:

برج الحوت على الصعيد العاطفى:

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برج الحوت على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

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برج العقرب حظك اليوم الأحد 3 أبريل

>برج العقرب على الصعيد المهنى ..

برج العقرب على الصعيد العاطفى..

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برج العقرب على الصعيد الصحى..

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

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برج الميزان حظك اليوم الأحد 3 أبريل

>برج الميزان على الصعيد المهنى ..

برج الميزان على الصعيد العاطفى ..

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على الصعيد الصحى..

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

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حظك اليوم الجوزاء ليوم الأحد 2016/4/3

>حظك اليوم لبرج الجوزاء :

>حظك لبرج الجوزاء على الصعيد المهني:

حظك لبرج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

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حظك لبرج الجوزاء على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء :

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برج العذراء حظك اليوم الأحد 3/ 4/2016

>برج العذراء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

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برج العذراء على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

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حظك اليوم القوس ليوم الأحد 2016/4/3

>حظك اليوم لبرج القوس :

>حظك لبرج القوس على الصعيد المهني:

حظك لبرج القوس على الصعيد العاطفى:

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حظك لبرج القوس على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج القوس :

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>الفترة مناسبة لبدء مشاريع لطالما حلمت بها. الفلك فى صالحك لعمل العديد من الصفقات والمشاريع الناجحة، ومن الممكن أن تحصل على شراكة أو تمويل غير متوقع يقف إلى جانبك بشكل كبير.>أنت واقع فى الحب لدرجة كبيرة جدًا تلغى معها تمامًا التفكير العقلانى، لابد أن توازن بين العقل والعاطفة حتى لا تنغمس فى علاقة ليست مناسبة لك تندم عليها فى المستقبل.صحتك جيدة اليوم يغمرك الأحساس بالنشاط والحيوية من الممكن أن تستغل ذلك فى ممارسة بعض الرياضات ولو لبضع دقائق فسوف تساعدك أيضًا بشكل كبير على تحسين حالتك النفسية.أنت اليوم فى حالة سلام داخلى واتساق مع ذاتك ، استغل ذلك فى التفكير جيدًا ووضع أولويات وأهداف محددة للفترة القادمة. عليك الحذر من بعض الأصدقاء الذين يبدون عكس ما فى داخلهم.>إذا كنت من أصحاب رأس المال ستحقق أرباحًا كبيرة اليوم، خاصة أن الناس سيقتنعوا اليوم بسهولة بأفكارك ولكن لا تفرط فى محاولة فرض وجهة نظرك كى لا تسبب لهم الضيق وتفقد كل ما جنيته.أمامك الكثير من الفرص الرومانسية اليوم، ومع ذلك تحتاج للتحقق من أولوياتك الخاصة قبل اختيار شريك حياتك بحيث تتجنب نشوء أى مشاكل فى المستقبل، وإذا كنت فى علاقة بالفعل الآن قد تفكر فى الانتقال إلى المستوى التالى خاصة أن شعور تملكى وحميمى يسيطر عليك بشدة الآن.حان الوقت لادراك قيمة اتباع نظام غذائى جيد بعد أن عانيت من بعض المشاكل الصحية البسيطة التى قد تبدو غير ذات صلة بنظامك الغذائى لكنها فى النهاية مرتبطة بشدة بالنمط الغذائى السيء الذى تعيش وفقه، اليوم تحتاج لفهم أن تعديل النظام الغذائى الخاص بك هو السبيل الوحيد لتحسين الصحة العامة لك.ستحقق نتائج أفضل بكثير اليوم سواء فى المنزل أو فى العمل وإذا دخلت فى شراكة ستحقق نجاحًا على الصعيد الفردى وعلى مستوى المجموعة.>عندما تتقاضى مرتباً عالياً، يمكنك استغلال هذا الأمر فى القيام بالكثير من المشاريع، والاستثمارات .. كذلك عليك العمل على ادخار بعض الأموال التى قد تساعدك فيما بعد عندما تحتاج أن تترك عملك لتبدأ فى آخر، فتوقع أى شىء، لذلك حاول أن تستغل هذا المرتب الذى تتقاضاه أفضل استغلال، وستشعر بقيمة هذا الأمر فيما بعد.الثقة إن تم شرخها أو إن اهتزت بعض الشىء لن تعود لسابق عهدها إلا بكثير من المجهود، لذلك عليك بذل الكثير والكثير من المجهود حتى تعود ثقة شريك حياتك إليك مرة أخرى، ولن يتأتى هذا الأمر بالكلام لكنك ستحتاج إلى التأكيد على هذا الأمر بالأفعال.السعادة هى مفتاح الصحة الجيدة، والعكس صحيح أيضاً، وعليك التعرف على هذا الرابط القوى بين صحتك وسعادتك .. لذلك أى مجهود ستبذله وأى طاقة ستستنفذها لتتحسن صحتك لن تفيدك إذا كنت فى عقلك غير راض عن نفسك، تحتاج إلى الغوص فى رحلة اكتشاف الذات، لتعرف سبب التعاسة التى تشعر بها، إذا كنت ترغب فى التمتع بصحة جيدة، عليك الاهتما كذلك بصحتك النفسية.أى شخص مُعرض للخذلان من الآخرين .. تذكر ذلك جيداً .. فلا تجعل خذلان الآخرين لك يؤثر سلباً على حياتك .. إلقى بذلك كله خلفك، ثم ابدأ من جديد .. فالحياة دوماً تعطينا الكثير من الفرص لنبدأ من جديد، فهى لا تنتهى عند موقف، أو شخص، وما دامت تمضى، امضى معها ولا تتوقف.>من المرجح أن تتعرض لنوع من الارتباك على الجبهة المهنية اليوم، قد تكون جيدًا بما فيه الكفاية فى العمل الذى اخترته، وفى الوقت نفسه قد تحصل على عرض للانضمام إلى الأعمال التى هى جديرة بالثقة تمامًا، وتحصل على مكافأة كبيرة.حياتك مليئة بالأفكار العاطفية اليوم تستطيع التنسيق بين عملك وحياتك العاطفية ويمكنك أن تنسق لقاءً اجتماعيًا مع شخص تحبه اليوم. كل محاولاتك على الصعيد العاطفى ستتوج بالنجاح اليوم.انت نشيط بشدة اليوم وهو ناتج عن ممارسة الرياضة بانتظام وبشكل جيد واتباع نظام غذائى متوازن، حافظ على ذلك وإذا كان بإمكانك أن تذهب للفحص الروتينى للمتابعة افعل ذلك.التوتر يتصاعد مع مرور اليوم لكن حاول ألا تستلم حتى تصل إلى خط النهاية، الفوز أو الخسارة لا تهم افعل ما يهم حقًا.>يتوقع أن تكون المرحلة المقبلة أفضل بكثير على كافة المستويات، فعلى الرغم من أنك حصلت فى الفترة الماضية على ترقية إلا أنه من المتوقع أن تحصل على المزيد والمزيد خصوصاً أنك بذلت الكثير من الجهد فى سبيل إثبات أنك جدير بالثقة.علاقتك بالحبيب جيدة إلى حد كبير، عليك فقط أن تحاول دعمه قدر الإمكان، لأنه يمر هذه الأيام بأزمة نفسية طارئة قد تجعله غير سعيد على الإطلاق، كما أنه من الممكن أن يكون تأثيرها بالغ على نفسه.تناول طعام صحى، وأحصل على قسط وافِ من الراحة هو أفضل طريق لاستعادة حياتك بشكل صحى، كما أنه من الأفضل أن تهتم بكل هذه التفاصيل التى قد تزعجك فيما بعد وينتج عنها أزمة صحية طارئة.ستحقق الكثير من النجاحات على غير المتوقع، كما أنه من المفترض أن تقابل صديق قديم لك يساعدك فى مشروع أو تجربة تنوى القيام بها قريباً.>الآن أنت تشعر بأنك لا تريد الذهاب إلى العمل، فجسدك مرهق وعقلك قد أصابه الإرهاق أيضًا نتيجة المشاكل التى حدثت لك فى عملك الفترة الماضية، الكسل لن يكون فى صالحك هذه الأيام، فأنت تحتاج إلى العمل ليلا ونهارًا لكى ترضى مديريك فى العمل وتثبت عدم صحة الانطباع الذى اُخذ عنك الفترة الماضية.صديق من المقربين إليك سيصارحك بحبه لك منذ فترة ماضية حاول أن لا تدخل فى هذه العلاقة بسرعة، فالتفكير قبل بدأ أى علاقة شيئًا هامًا، أنت تحتاج إلى علاقة حب هذه الفترة لكنك أيضًا يجب أن تنتبه وتضع النقاط فوق الحروف بشأن العلاقة الجديدة.ممارسة النظام الصحى فى تناولك للطعام سيجعل منك شخصًا رشيقًا بالإضافة إلى أنه سيجلب لك النفع صحيًا، لكن ينبغى أن تقلل من الوجبات السريعة التى تتناولها من الخارج، فالدهون التى تحتوى عليها هذه الأطعمة تجعل صحتك أسوأ كما تصيبك بالكسل غالبية الأوقات.الوقت مناسب للاسترخاء، فهذه الفترة قد تشعر بالراحة النفسية عكس ما حدث فى الفترة الماضية، حاول الذهاب إلى المسرح أو الأوبرا أو غيرها من الأماكن التى يمكنك أن تسمع بها أغانى وموسيقى تهدئ من أعصابك.>كنت قد اجتهدت طيلة الفترة الماضية فى عملك، لذا فإنه ستعرض عليك فرصة عمل فى بلد أوروبى، حاول أن تدرس هذه الفرصة جيدًا فهى لا تتكرر مرتين، الفترة القادمة لا تحتاج سوى لمزيد من الاجتهاد؛ لتثبت نفسك فى عملك الجديد، يجب أن تأخذ بعض الأيام اجازة من عملك كى تستطع المداومة على العمل فى الفترات القادمة دون عناء.مشاكل جديدة قد تعصف بعلاقتك بشريك حياتك، الأجواء غير مطمئنة مع شريكك، فاجتهادك فى عملك انعكس على علاقتك العاطفية، ما جعلك تهمل شريكك طيلة الفترة الماضية، لذا فأنت أمام خيارين لا ثالث لهما، إما أن تجلب إلى شريكك بعض الهدايا لإرضاءه، أو تحاول إدخال بعض الأطراف فى هذه المشاكل.ممارسة بعض التمارين الرياضية سيحسن من صحتك كثيرًا، حتى إذا كانت التمارين الرياضية بسيطة مثل المشى أو الجرى، شرب الماء الكثير سيحسن من بشرتك وسيجعلها ناضرة، أنت فى حاجة إلى السير على نظام غذائى صحى الفترة الحالية لكى تريح جسدك من الطعام السريع الذى كنت تتناوله.الجلوس مع أصدقاؤك الآن غير مجدى، فأنت تشعر بالتوتر هذه الأيام فى عملك وفى علاقتك العاطفية أيضًا، لذا حاول أن لا تحتك بكثير من الأصدقاء، فمن الممكن أن تحدث الخلافات بينكم وتؤدى إلى مشاكل كثيرة تنتهى بالقطيعة مع أصدقاؤك.>حاول أن تستغل أى وقت فراغ لديك لتطوير قدراتك وإمكانياتك لتتبوء أعلى المراتب فى العمل، عندما يكون لديك قدرات ولا تستغلها فهذا لا يجلب لك سوى الندم، كما أن الكثيرون يتمنون لو لديهم قدرات جيدة حتى يستغلونها، حافظ على النعمة بتطويرها، كما أن حالتك المزاجية ستتحسن عندما تجد نفسك تعلم كل يوم معلومات جديدة، تساعدك على زيادة ثقتك بنفسك.أى علاقة عاطفية تمر بالكثير من المنحنيات والمراحل، يمكنك بث الحياة فى العلاقة والبدء من جديد، يمكنك اقتراح أماكن جديدة عليه، والذهاب لها سوياً، أو الذهاب معه إلى أماكن قديمة تُعيد إلى ذاكرتكما بدايات الحب الأولى .. كذلك يمكنك تحضير الكثير من المفاجئات له، وجلب الهدايا دون وجود مناسبة، هذه التفاصيل الصغير من شأنها أن تُعيد العلاقة لما كانت عليه.عليك الاهتمام بصحتك، ليست الجسدية فقط ولكن النفسية أيضاً .. فالروح تحتاج إلى علاج كالبدن، لذلك يمكنك أخذ قسط كبير من الراحة للتفكير بعيداً عن العمل، فهذا من شأنه أن يُصفى ذهنك، ويخلصك من الإجهاد والتوتر والقلق الذى قد تشعر به، تحتاج إلى نزهة بعيدة عن ضغوطات العمل، تُريح فيها أعصابك، وتعود فيها نفسيتك لسابق عهدها.عندما يغلب الجانب المادى على الروحى، فهذا يعنى مزيد من التعاسة .. السعادة تعنى أن تعطى لكل جانب من جوانب حياتك حقه، لا تُغلب شيئاً على آخر، وحاول أن تحافظ على التوازن فى حياتك حتى تسعد بحياتك>تمر هذه الأيام ببعض الظروف الطارئة التى قد تكون سبباً فى إصابتك ببعض القلق، وعلى الرغم من كل محاولاتك للسيطرة على الأزمة الماضية إلا أنها طالت، لذا يجب أن تتمسك بكل أفكارك وأحلامك التى تنوى تحقيقها خلال الفترة المقبلة، ولا تجعل أحد يحبطك.علاقتك بالحبيب مستقرة رغم كل ما حدث بها فى الفترة الماضية، ولكنك كنت قادر على التصدى للخلافات التى دارت بينكما مؤخراً، فالحبيب كذلك يحتاج إليك وإلى دعمك فلا تخذله أبداً.مررت بفترة صعبة على مستوى وضعك الصحى، ولكنك سرعان ما حاولت أن تستعيد رشقاتك، ولكن هذا لا يمنع من ضرورة الالتزام بكافة القواعد التى أوصاك بها الطبيب مؤخراً، حتى لا تندم فيما بعد على أى شئ.يتوقع علماء الفلك أن الفترة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات على مستوى العمل، وتحديداً فيما يخص علاقتك بالمدير، حيث أنه من المتوقع أن تحصل على ترقية.>التفاؤل والإشراق سيسكن قلوب هذا البرج وسيسعرون بأنهم فى أكثر الأوقات التى تستدير لهم الدنيا لطعطى لهم وجهها، فبعد فترات طويلة من العكوسات التى كانوا يعيشونها فى حياتهم العملية والدراسية ستكون هذه الأيام هى الأفضل بالنسبة لهم .لا داعى للبحث والإرهاق فى سبيل إيجاد الحب، لان هذه الطريقة غير الصحيحة ربما توقعقكم فى مشاكل كبيرة لا نهاية لها، لذلك حاولوا أن تعيشوا فى هدوء تام ولا تبحثوا عن أحلام لا يمكن أن تمسك .حاولوا أن تبتعدوا عن الضغوط النفسية على قدر الإمكان لأنها وحدها القادرة على خفض حالتكم الصحية وتدهورها، لذلك حاولوا ان تكونوا أكثر هدوءا.الحظ سيقف إلى جوارهم على مستوى حالتهم العملية لكن لا داعى لإرهاق حالهم فى البحث عن الحب الضائع، وحاولوا ان تبتعدوا عن الضغوط تماما حتى تسلموا من هذه المشاكل الصحية.>عليك أن تتمالك أعصابك فى محيط العمل اليوم فقد تتعرض للكثير من الضغوطات اليوم فى محيط العمل تتعامل مع الوضع بالكثير من العقلانية وسوف تمر الأمور بسلام، اذا احتجت بعض المساعدة لا تتردد فى استشارة الأصدقاء.قد تدخل فى علاقة جديدة وعليك أن تتعامل بحكمة لا تعطى مشاعرك لأحد بدون تفكير فقد تندم فى المستقبل على علاقة ليست مناسبة لك.قد تعانى من مشاكل صحية بشكل مفاجئ نتيجة لفترات طويلة من الاجهاد والتوتر عليك الحذر عزيزى العذراء الفلك ليس فى صالحك هذه الأيام على الصعيد الصحى حاول أن تتخذ التدابير الوقائية اللازمة.تعقيدات مفاجئة على صعيد العمل عليك أن تصبر وتتحلى بالهدوء فسوف تمر تلك الفترة سريعًا. علاقة جديده على الصعيد العاطفى عليك الحذر منها والتفكير بالعقل>مزيد من الأخبار السعيدة ستدق أبواب ابناء هذا البرج وستجعل هذه الأيام التى يعيشونها مليئة بالفرحة والسعادة والتقدم على مستوى الحياة العملية، لذلك لا داعى للقلق بشان مستقبلهم، فالحظ سيسكن أماكنهم فى العمل وسيتوجهم على رأس وظيفتهم .بالنسبة للحب فأيضا سيخيم فى هذا الشهر على ابناء هذا البرج وسيشعرهم براحة نفسية كبيرة، وستعكس العلاقة العاطفية الرائعة بين الطرفين على كافة المجالات وأداء ابناء هذا البرج على كافة الأصعدة .بالنسبة للحالة الصحية فطبقا للارتفاع فى باقية الأشياء وباقية المجالات سواء فى العمل أو فى الحب سترتفع حالتهم الصحية كثيرا وسيشعرون براحة .الكثير من الأخبار والاحداث والواقف السعيدة ستحيط بأبناء هذا البرج وستشعرهم بالراحة النفسية الكبيرة، لكن لا داعى للخوف بشأن الحالة الصحية فهى فى استقرار وتقدم كبير.