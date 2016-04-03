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برج الحمل حظك اليوم الأحد 3\4\2016

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برج الحمل حظك اليوم الأحد 3\4\2016 برج الحمل حظك اليوم الأحد 3\4\2016

برج الحمل على الصعيد المهنى:


>الآن أنت تشعر بأنك لا تريد الذهاب إلى العمل، فجسدك مرهق وعقلك قد أصابه الإرهاق أيضًا نتيجة المشاكل التى حدثت لك فى عملك الفترة الماضية، الكسل لن يكون فى صالحك هذه الأيام، فأنت تحتاج إلى العمل ليلا ونهارًا لكى ترضى مديريك فى العمل وتثبت عدم صحة الانطباع الذى اُخذ عنك الفترة الماضية.

برج الحمل على الصعيد العاطفى:


>صديق من المقربين إليك سيصارحك بحبه لك منذ فترة ماضية حاول أن لا تدخل فى هذه العلاقة بسرعة، فالتفكير قبل بدأ أى علاقة شيئًا هامًا، أنت تحتاج إلى علاقة حب هذه الفترة لكنك أيضًا يجب أن تنتبه وتضع النقاط فوق الحروف بشأن العلاقة الجديدة.

برج الحمل على الصعيد الصحى:


>ممارسة النظام الصحى فى تناولك للطعام سيجعل منك شخصًا رشيقًا بالإضافة إلى أنه سيجلب لك النفع صحيًا، لكن ينبغى أن تقلل من الوجبات السريعة التى تتناولها من الخارج، فالدهون التى تحتوى عليها هذه الأطعمة تجعل صحتك أسوأ كما تصيبك بالكسل غالبية الأوقات.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:


>الوقت مناسب للاسترخاء، فهذه الفترة قد تشعر بالراحة النفسية عكس ما حدث فى الفترة الماضية، حاول الذهاب إلى المسرح أو الأوبرا أو غيرها من الأماكن التى يمكنك أن تسمع بها أغانى وموسيقى تهدئ من أعصابك.

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مصر 365

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