برج العقرب حظك اليوم الأحد 3 أبريل

برج العقرب على الصعيد المهنى ..

برج العقرب على الصعيد العاطفى..

برج العقرب على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>حاول أن تستغل أى وقت فراغ لديك لتطوير قدراتك وإمكانياتك لتتبوء أعلى المراتب فى العمل، عندما يكون لديك قدرات ولا تستغلها فهذا لا يجلب لك سوى الندم، كما أن الكثيرون يتمنون لو لديهم قدرات جيدة حتى يستغلونها، حافظ على النعمة بتطويرها، كما أن حالتك المزاجية ستتحسن عندما تجد نفسك تعلم كل يوم معلومات جديدة، تساعدك على زيادة ثقتك بنفسك.>أى علاقة عاطفية تمر بالكثير من المنحنيات والمراحل، يمكنك بث الحياة فى العلاقة والبدء من جديد، يمكنك اقتراح أماكن جديدة عليه، والذهاب لها سوياً، أو الذهاب معه إلى أماكن قديمة تُعيد إلى ذاكرتكما بدايات الحب الأولى .. كذلك يمكنك تحضير الكثير من المفاجئات له، وجلب الهدايا دون وجود مناسبة، هذه التفاصيل الصغير من شأنها أن تُعيد العلاقة لما كانت عليه.>عليك الاهتمام بصحتك، ليست الجسدية فقط ولكن النفسية أيضاً .. فالروح تحتاج إلى علاج كالبدن، لذلك يمكنك أخذ قسط كبير من الراحة للتفكير بعيداً عن العمل، فهذا من شأنه أن يُصفى ذهنك، ويخلصك من الإجهاد والتوتر والقلق الذى قد تشعر به، تحتاج إلى نزهة بعيدة عن ضغوطات العمل، تُريح فيها أعصابك، وتعود فيها نفسيتك لسابق عهدها.>عندما يغلب الجانب المادى على الروحى، فهذا يعنى مزيد من التعاسة .. السعادة تعنى أن تعطى لكل جانب من جوانب حياتك حقه، لا تُغلب شيئاً على آخر، وحاول أن تحافظ على التوازن فى حياتك حتى تسعد بحياتك.