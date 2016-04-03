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برج الأسد حظك اليوم الأحد 3/ 4/2016

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برج الأسد حظك اليوم الأحد 3/ 4/2016 برج الأسد حظك اليوم الأحد 3/ 4/2016

برج الأسد على الصعيد المهني:
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الفترة مناسبة لبدء مشاريع لطالما حلمت بها. الفلك فى صالحك لعمل العديد من الصفقات والمشاريع الناجحة، ومن الممكن أن تحصل على شراكة أو تمويل غير متوقع يقف إلى جانبك بشكل كبير.

على الصعيد العاطفى:
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أنت واقع فى الحب لدرجة كبيرة جدًا تلغى معها تمامًا التفكير العقلانى، لابد أن توازن بين العقل والعاطفة حتى لا تنغمس فى علاقة ليست مناسبة لك تندم عليها فى المستقبل.

برج الأسد على الصعيد الصحي:
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صحتك جيدة اليوم يغمرك الأحساس بالنشاط والحيوية من الممكن أن تستغل ذلك فى ممارسة بعض الرياضات ولو لبضع دقائق فسوف تساعدك أيضًا بشكل كبير على تحسين حالتك النفسية.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:
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أنت اليوم فى حالة سلام داخلى واتساق مع ذاتك ، استغل ذلك فى التفكير جيدًا ووضع أولويات وأهداف محددة للفترة القادمة. عليك الحذر من بعض الأصدقاء الذين يبدون عكس ما فى داخلهم.

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مصر 365

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