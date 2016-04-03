حظك اليوم برج الجدى الأحد 3/4/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:

> إذا كنت من أصحاب رأس المال ستحقق أرباحًا كبيرة اليوم، خاصة أن الناس سيقتنعوا اليوم بسهولة بأفكارك ولكن لا تفرط فى محاولة فرض وجهة نظرك كى لا تسبب لهم الضيق وتفقد كل ما جنيته. على الصعيد العاطفي:

> أمامك الكثير من الفرص الرومانسية اليوم، ومع ذلك تحتاج للتحقق من أولوياتك الخاصة قبل اختيار شريك حياتك بحيث تتجنب نشوء أى مشاكل فى المستقبل، وإذا كنت فى علاقة بالفعل الآن قد تفكر فى الانتقال إلى المستوى التالى خاصة أن شعور تملكى وحميمى يسيطر عليك بشدة الآن. برج الجدى على الصعيد الصحي:

> حان الوقت لادراك قيمة اتباع نظام غذائى جيد بعد أن عانيت من بعض المشاكل الصحية البسيطة التى قد تبدو غير ذات صلة بنظامك الغذائى لكنها فى النهاية مرتبطة بشدة بالنمط الغذائى السيء الذى تعيش وفقه، اليوم تحتاج لفهم أن تعديل النظام الغذائى الخاص بك هو السبيل الوحيد لتحسين الصحة العامة لك. توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

> ستحقق نتائج أفضل بكثير اليوم سواء فى المنزل أو فى العمل وإذا دخلت فى شراكة ستحقق نجاحًا على الصعيد الفردى وعلى مستوى المجموعة.

شبكةعيونالإخبارية

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