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برج الحوت حظك اليوم الأحد 3\4\2016

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برج الحوت حظك اليوم الأحد 3\4\2016 برج الحوت حظك اليوم الأحد 3\4\2016

على الصعيد المهنى:


>كنت قد اجتهدت طيلة الفترة الماضية فى عملك، لذا فإنه ستعرض عليك فرصة عمل فى بلد أوروبى، حاول أن تدرس هذه الفرصة جيدًا فهى لا تتكرر مرتين، الفترة القادمة لا تحتاج سوى لمزيد من الاجتهاد؛ لتثبت نفسك فى عملك الجديد، يجب أن تأخذ بعض الأيام إجازة من عملك كى تستطع المداومة على العمل فى الفترات القادمة دون عناء.

برج الحوت على الصعيد العاطفى:


>مشاكل جديدة قد تعصف بعلاقتك بشريك حياتك، الأجواء غير مطمئنة مع شريكك، فاجتهادك فى عملك انعكس على علاقتك العاطفية، ما جعلك تهمل شريكك طيلة الفترة الماضية، لذا فأنت أمام خيارين لا ثالث لهما، إما أن تجلب إلى شريكك بعض الهدايا لإرضائه، أو تحاول إدخال بعض الأطراف فى هذه المشاكل.

برج الحوت على الصعيد الصحى:


>ممارسة بعض التمارين الرياضية سيحسن من صحتك كثيرًا، حتى إذا كانت التمارين الرياضية بسيطة مثل المشى أو الجرى، شرب الماء الكثير سيحسن من بشرتك وسيجعلها ناضرة، أنت فى حاجة إلى السير على نظام غذائى صحى الفترة الحالية لكى تريح جسدك من الطعام السريع الذى كنت تتناوله.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:


>الجلوس مع أصدقاؤك الآن غير مجدى، فأنت تشعر بالتوتر هذه الأيام فى عملك وفى علاقتك العاطفية أيضًا، لذا حاول أن لا تحتك بكثير من الأصدقاء، فمن الممكن أن تحدث الخلافات بينكم وتؤدى إلى مشاكل كثيرة تنتهى بالقطيعة مع أصدقاؤك.

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مصر 365

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