برج الدلو حظك اليوم الأحد 3 أبريل

برج الدلو على الصعيد المهنى ..

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برج الدلو على الصعيد العاطفى..

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برج الدلو على الصعيد الصحى..

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

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عندما تتقاضى مرتباً عالياً، يمكنك استغلال هذا الأمر فى القيام بالكثير من المشاريع، والاستثمارات .. كذلك عليك العمل على ادخار بعض الأموال التى قد تساعدك فيما بعد عندما تحتاج أن تترك عملك لتبدأ فى آخر، فتوقع أى شىء، لذلك حاول أن تستغل هذا المرتب الذى تتقاضاه أفضل استغلال، وستشعر بقيمة هذا الأمر فيما بعد.الثقة إن تم شرخها أو إن اهتزت بعض الشىء لن تعود لسابق عهدها إلا بكثير من المجهود، لذلك عليك بذل الكثير والكثير من المجهود حتى تعود ثقة شريك حياتك إليك مرة أخرى، ولن يتأتى هذا الأمر بالكلام لكنك ستحتاج إلى التأكيد على هذا الأمر بالأفعال.السعادة هى مفتاح الصحة الجيدة، والعكس صحيح أيضاً، وعليك التعرف على هذا الرابط القوى بين صحتك وسعادتك .. لذلك أى مجهود ستبذله وأى طاقة ستستنفذها لتتحسن صحتك لن تفيدك إذا كنت فى عقلك غير راض عن نفسك، تحتاج إلى الغوص فى رحلة اكتشاف الذات، لتعرف سبب التعاسة التى تشعر بها، إذا كنت ترغب فى التمتع بصحة جيدة، عليك الاهتما كذلك بصحتك النفسية.أى شخص مُعرض للخذلان من الآخرين .. تذكر ذلك جيداً .. فلا تجعل خذلان الآخرين لك يؤثر سلباً على حياتك .. إلقى بذلك كله خلفك، ثم ابدأ من جديد .. فالحياة دوماً تعطينا الكثير من الفرص لنبدأ من جديد، فهى لا تنتهى عند موقف، أو شخص، ومادامت تمضى، امضى معها ولا تتوقف.