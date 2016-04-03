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برج الدلو حظك اليوم الأحد 3 أبريل

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برج الدلو حظك اليوم الأحد 3 أبريل برج الدلو حظك اليوم الأحد 3 أبريل

على الصعيد المهنى ..
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عندما تتقاضى مرتباً عالياً، يمكنك استغلال هذا الأمر فى القيام بالكثير من المشاريع، والاستثمارات .. كذلك عليك العمل على ادخار بعض الأموال التى قد تساعدك فيما بعد عندما تحتاج أن تترك عملك لتبدأ فى آخر، فتوقع أى شىء، لذلك حاول أن تستغل هذا المرتب الذى تتقاضاه أفضل استغلال، وستشعر بقيمة هذا الأمر فيما بعد.

برج الدلو على الصعيد العاطفى..
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الثقة إن تم شرخها أو إن اهتزت بعض الشىء لن تعود لسابق عهدها إلا بكثير من المجهود، لذلك عليك بذل الكثير والكثير من المجهود حتى تعود ثقة شريك حياتك إليك مرة أخرى، ولن يتأتى هذا الأمر بالكلام لكنك ستحتاج إلى التأكيد على هذا الأمر بالأفعال.

برج الدلو على الصعيد الصحى..
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السعادة هى مفتاح الصحة الجيدة، والعكس صحيح أيضاً، وعليك التعرف على هذا الرابط القوى بين صحتك وسعادتك .. لذلك أى مجهود ستبذله وأى طاقة ستستنفذها لتتحسن صحتك لن تفيدك إذا كنت فى عقلك غير راض عن نفسك، تحتاج إلى الغوص فى رحلة اكتشاف الذات، لتعرف سبب التعاسة التى تشعر بها، إذا كنت ترغب فى التمتع بصحة جيدة، عليك الاهتما كذلك بصحتك النفسية.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..
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أى شخص مُعرض للخذلان من الآخرين .. تذكر ذلك جيداً .. فلا تجعل خذلان الآخرين لك يؤثر سلباً على حياتك .. إلقى بذلك كله خلفك، ثم ابدأ من جديد .. فالحياة دوماً تعطينا الكثير من الفرص لنبدأ من جديد، فهى لا تنتهى عند موقف، أو شخص، ومادامت تمضى، امضى معها ولا تتوقف.

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مصر 365

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