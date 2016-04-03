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برج الميزان حظك اليوم الأحد 3 أبريل

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برج الميزان حظك اليوم الأحد 3 أبريل برج الميزان حظك اليوم الأحد 3 أبريل

برج الميزان على الصعيد المهنى ..


>تمر هذه الأيام ببعض الظروف الطارئة التى قد تكون سبباً فى إصابتك ببعض القلق، وعلى الرغم من كل محاولاتك للسيطرة على الأزمة الماضية إلا أنها طالت، لذا يجب أن تتمسك بكل أفكارك وأحلامك التى تنوى تحقيقها خلال الفترة المقبلة، ولا تجعل أحد يحبطك.

برج الميزان على الصعيد العاطفى ..


>علاقتك بالحبيب مستقرة رغم كل ما حدث بها فى الفترة الماضية، ولكنك كنت قادر على التصدى للخلافات التى دارت بينكما مؤخراً، فالحبيب كذلك يحتاج إليك وإلى دعمك فلا تخذله أبداً.

على الصعيد الصحى..


>مررت بفترة صعبة على مستوى وضعك الصحى، ولكنك سرعان ما حاولت أن تستعيد رشقاتك، ولكن هذا لا يمنع من ضرورة الالتزام بكافة القواعد التى أوصاك بها الطبيب مؤخراً، حتى لا تندم فيما بعد على أى شئ.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..


>يتوقع علماء الفلك أن الفترة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات على مستوى العمل، وتحديداً فيما يخص علاقتك بالمدير، حيث أنه من المتوقع أن تحصل على ترقية.

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مصر 365

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