حظك اليوم برج السرطان الأحد 3 / 4/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج السرطان على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

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من المرجح أن تتعرض لنوع من الارتباك على الجبهة المهنية اليوم، قد تكون جيدًا بما فيه الكفاية فى العمل الذى اخترته، وفى الوقت نفسه قد تحصل على عرض للانضمام إلى الأعمال التى هى جديرة بالثقة تمامًا، وتحصل على مكافأة كبيرة.حياتك مليئة بالأفكار العاطفية اليوم تستطيع التنسيق بين عملك وحياتك العاطفية ويمكنك أن تنسق لقاءً اجتماعيًا مع شخص تحبه اليوم. كل محاولاتك على الصعيد العاطفى ستتوج بالنجاح اليوم.انت نشيط بشدة اليوم وهو ناتج عن ممارسة الرياضة بانتظام وبشكل جيد واتباع نظام غذائى متوازن، حافظ على ذلك وإذا كان بإمكانك أن تذهب للفحص الروتينى للمتابعة افعل ذلك.التوتر يتصاعد مع مرور اليوم لكن حاول ألا تستلم حتى تصل إلى خط النهاية، الفوز أو الخسارة لا تهم افعل ما يهم حقًا.