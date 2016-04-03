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حظك اليوم برج السرطان الأحد 3 / 4/2016

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حظك اليوم برج السرطان الأحد 3 / 4/2016 حظك اليوم برج السرطان الأحد 3 / 4/2016

على الصعيد المهني:
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من المرجح أن تتعرض لنوع من الارتباك على الجبهة المهنية اليوم، قد تكون جيدًا بما فيه الكفاية فى العمل الذى اخترته، وفى الوقت نفسه قد تحصل على عرض للانضمام إلى الأعمال التى هى جديرة بالثقة تمامًا، وتحصل على مكافأة كبيرة.

على الصعيد العاطفي:
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حياتك مليئة بالأفكار العاطفية اليوم تستطيع التنسيق بين عملك وحياتك العاطفية ويمكنك أن تنسق لقاءً اجتماعيًا مع شخص تحبه اليوم. كل محاولاتك على الصعيد العاطفى ستتوج بالنجاح اليوم.

برج السرطان على الصعيد الصحي:
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انت نشيط بشدة اليوم وهو ناتج عن ممارسة الرياضة بانتظام وبشكل جيد واتباع نظام غذائى متوازن، حافظ على ذلك وإذا كان بإمكانك أن تذهب للفحص الروتينى للمتابعة افعل ذلك.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:
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التوتر يتصاعد مع مرور اليوم لكن حاول ألا تستلم حتى تصل إلى خط النهاية، الفوز أو الخسارة لا تهم افعل ما يهم حقًا.

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مصر 365

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