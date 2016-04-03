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حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الأحد 2016/4/3

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حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الأحد 2016/4/3 حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الأحد 2016/4/3

لبرج الجوزاء:
>حظك لبرج الجوزاء على الصعيد المهني:


>التفاؤل والإشراق سيسكن قلوب هذا البرج وسيسعرون بأنهم فى أكثر الأوقات التى تستدير لهم الدنيا لطعطى لهم وجهها، فبعد فترات طويلة من العكوسات التى كانوا يعيشونها فى حياتهم العملية والدراسية ستكون هذه الأيام هى الأفضل بالنسبة لهم .

حظك لبرج الجوزاء على الصعيد العاطفى:


>لا داعى للبحث والإرهاق فى سبيل إيجاد الحب، لان هذه الطريقة غير الصحيحة ربما توقعقكم فى مشاكل كبيرة لا نهاية لها، لذلك حاولوا أن تعيشوا فى هدوء تام ولا تبحثوا عن أحلام لا يمكن أن تمسك .

حظك لبرج الجوزاء على الصعيد الصحى:


>حاولوا أن تبتعدوا عن الضغوط النفسية على قدر الإمكان لأنها وحدها القادرة على خفض حالتكم الصحية وتدهورها، لذلك حاولوا ان تكونوا أكثر هدوءا.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء :


>الحظ سيقف إلى جوارهم على مستوى حالتهم العملية لكن لا داعى لإرهاق حالهم فى البحث عن الحب الضائع، وحاولوا ان تبتعدوا عن الضغوط تماما حتى تسلموا من هذه المشاكل الصحية.

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مصر 365

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