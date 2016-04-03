برج الثور حظك اليوم الأحد 3 أبريل

برج الثور على الصعيد المهنى ..

> يتوقع أن تكون المرحلة المقبلة أفضل بكثير على كافة المستويات، فعلى الرغم من أنك حصلت فى الفترة الماضية على ترقية إلا أنه من المتوقع أن تحصل على المزيد والمزيد خصوصاً أنك بذلت الكثير من الجهد فى سبيل إثبات أنك جدير بالثقة. برج الثور على الصعيد العاطفى ..

> علاقتك بالحبيب جيدة إلى حد كبير، عليك فقط أن تحاول دعمه قدر الإمكان، لأنه يمر هذه الأيام بأزمة نفسية طارئة قد تجعله غير سعيد على الإطلاق، كما أنه من الممكن أن يكون تأثيرها بالغ على نفسه. على الصعيد الصحى..

> تناول طعام صحى، وأحصل على قسط وافِ من الراحة هو أفضل طريق لاستعادة حياتك بشكل صحى، كما أنه من الأفضل أن تهتم بكل هذه التفاصيل التى قد تزعجك فيما بعد وينتج عنها أزمة صحية طارئة. توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

> ستحقق الكثير من النجاحات على غير المتوقع، كما أنه من المفترض أن تقابل صديق قديم لك يساعدك فى مشروع أو تجربة تنوى القيام بها قريباً.

شبكةعيونالإخبارية

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