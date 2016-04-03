أخبار عاجلة

21 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجار داخل كنيسة في طنطا -
وكيل "الصحة" بالغربية يطالب بالتبرع بالدم لإسعاف مصابي "ماري جرجس" -
ضبط 340 طن سلع تموينية مهرّبة بالفيوم -
محافظ الغربية: تفجير كنيسة مارجرجس عمل إرهابي خسيس -
محافظ الغربية: نناشد المواطنين بإبلاغنا بأي اشتباهات عقب الحادث -
رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب -
عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا -
بالعناوين والأرقام- مراكز وبنوك نقل الدم في الغربية -
«أليانز أرينا» فزاعة أنشيلوتي لتدمير الخصوم.. وهيجواين يدخل تاريخ اليوفي -
مانشستر يونايتد يسعى لعودة الانتصارات.. وليستر لاستكمال الصحوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الثور حظك اليوم الأحد 3 أبريل

Google+ Print
برج الثور حظك اليوم الأحد 3 أبريل برج الثور حظك اليوم الأحد 3 أبريل

برج الثور على الصعيد المهنى ..
>

يتوقع أن تكون المرحلة المقبلة أفضل بكثير على كافة المستويات، فعلى الرغم من أنك حصلت فى الفترة الماضية على ترقية إلا أنه من المتوقع أن تحصل على المزيد والمزيد خصوصاً أنك بذلت الكثير من الجهد فى سبيل إثبات أنك جدير بالثقة.

برج الثور على الصعيد العاطفى ..
>

علاقتك بالحبيب جيدة إلى حد كبير، عليك فقط أن تحاول دعمه قدر الإمكان، لأنه يمر هذه الأيام بأزمة نفسية طارئة قد تجعله غير سعيد على الإطلاق، كما أنه من الممكن أن يكون تأثيرها بالغ على نفسه.

على الصعيد الصحى..
>

تناول طعام صحى، وأحصل على قسط وافِ من الراحة هو أفضل طريق لاستعادة حياتك بشكل صحى، كما أنه من الأفضل أن تهتم بكل هذه التفاصيل التى قد تزعجك فيما بعد وينتج عنها أزمة صحية طارئة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..
>

ستحقق الكثير من النجاحات على غير المتوقع، كما أنه من المفترض أن تقابل صديق قديم لك يساعدك فى مشروع أو تجربة تنوى القيام بها قريباً.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى