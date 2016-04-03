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قيادى بتنظيم "داعش" فى ليبيا يتوعد بالحرب على حكومة الوفاق بطرابلس

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قيادى بتنظيم "داعش" فى ليبيا يتوعد بالحرب على حكومة الوفاق بطرابلس قيادى بتنظيم "داعش" فى ليبيا يتوعد بالحرب على حكومة الوفاق بطرابلس
توعد القيادى فى تنظيم "داعش" بمدينة سرت الليبية أبوعبد الله المصرى "بالحرب على حكومة الوفاق الوطني" ، واصفًا إياها بـ"حكومة الصليبيين".

وذكرت "بوابة الوسط"، أمس السبت، أن أبوعبد الله المصري، وهو المسؤول عما يُسمى بـ"المحكمة الإسلامية" بمدينة سرت أطلق وعيده من داخل أحد مساجد مدينة سرت، قائلا "سيتم قريبًا إشعال طرابلس المليئة بالانغماسيين والمجاهدين".

ووصل رئيس وأعضاء المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق إلى طرابلس، الأربعاء الماضي، إلى قاعدة أبوستة البحرية بطرابلس ، حيث كان فى استقبالهم حشد كبير من المؤيدين.

وأجرى المجلس الرئاسي، خلال اليومين الماضيين، عدة اجتماعات ولقاءات فى خطوة وصفها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر، بـ"المهمة جدا فى عملية الانتقال الديمقراطى فى ليبيا والطريق نحو السلام والأمن والازدهار".
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