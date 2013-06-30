الصاوي وصالح يقودان مسيرة المثقفين من الزمالك.. والمتظاهرون يرفعون "القباقيب" و"الكروت الحمراء"

كتب : ماهر هنداوي منذ 34 دقيقة

خرجت مسيرة حاشدة ضمت المئات من الفنانين والمثقفين وعددا كبيرا من سكان حي الزمالك، من مقر وزارة الثقافة بشارع شجر الدر، واتجهت إلى ميدان التحرير ولكنها استقرت أمام البوابة الرئيسية لدار الأوبرا بسبب الزحام الشديد.

وقاد المسيرة الفنانان خالد صالح وخالد الصاوي والكاتب الصحفي يوسف القعيد وبهاء طاهر وعلاء الأسواني والمنتج محمد العدل، والفنانات يسرا وإلهام شاهين ومها أبوعوف وليلي علوي وآثار الحكيم وسلوى خطاب وحسين فهمي ورجاء الجداوي وعزت العلايلي، حاملين الكروت الحمراء وإعلام مصر في الوقت الذي حرصت السيدات على حمل "القباقيب" والتلويح بها مطالبين مرسي بالرحيل، وإلا سيكون مصيره الضرب بـ"القباقيب" مثلما فعل المصريون مع شجرة الدر، واستقل خالد صالح والصاوي سيارة ربع نقل وحمل في يديهما الإعلام والكروت الحمراء، وهتفوا "يسقط يسقط حكم المرشد"، و"اشهد ياميدان الحرية احنا الشرعية الثورية".