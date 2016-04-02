في_الكلاسيكو بالفيديو - جدل تحكيمي وإثارة كبيرة في ملخص انتصار ملكي أمام برشلونة

إثارة كبيرة وجدل تحكيمي وأهداف رائعة. هنا نتحدث عن كلاسيكو برشلونة أمام ريال مدريد.

ريال مدريد فاز على برشلونة بثنائية مقابل هدف في ملعب كامب نو بكلاسيكو الجولة الـ31 من الدوري الإسباني. (طالع التفاصيل)

شوط أول سلبي انتهى مع فرص قليلة على مرمى الفريقين، ولكن الحال تحول تماما في الشوط الثاني.

هجمات وفرص وأهداف وقرارات جدالية من الحكام وإثارة كبيرة انتهت في النهاية 2-1.

برشلونة تقدم أولا عن طريق جيرارد بيكيه في الدقيقة 56.

ثم قلب ريال مدريد الطاولة. هدف التعادل لكريم بنزيمة في الدقيقة 63 بطريقة رائعة. ثم جاء الدور على الدون، كريستيانو رونالدو والضربة القاضية في الدقيقة 85 وانتصار ملكي في الكلاسيكو.

ويقدم FilGoal.com ملخصا لفوز ريال مدريد 2-1 أمام برشلونة

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