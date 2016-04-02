تمكن ريال مدريد من الفوز على برشلونة بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن الدوري الإسباني في مواجهة أقيمت على ملعب كامب نو، ومعها تحققت خمسة أرقام.

جاءت أهداف الريال عن طريق كريم بنزيمة وكريستيانو رونالدو أما هدف برشلونة سبقهما في تسجيله جيرارد بيكيه.

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ويستعرض FilGoal.com خمسة أرقام تحدث لأول مرة..

1- ريال مدريد يوقف قطار برشلونة

بعد الفوز في مباراة اليوم تمكن الفريق الملكي من إيقاف قطار برشلونة في سلسلة المباريات دون هزيمة برصيد 39 مباراة.

الجدير بالذكر أن هذه السلسلة أطول سلسلة من دون هزيمة في تاريخ الكرة الإسبانية.

2- 51 عاما

رقم آخر حققه ريال مدريد وهو العودة في النتيجة بعد التأخر في مباريات الكلاسيكو على ملعب كامب نو.

ويعود آخر مرة قلب فيها المرينجي النتيجة أمام برشلونة على هذا الملعب إلى يوم 28 فبراير من عام 1965 وفاز وقتها الريال أيضًا بهدفين مقابل هدف وحيد.

3- الهدف الثاني لبيكيه في الكلاسيكو

تمكن جيرارد بيكيه من افتتاح باب التسجيل في مباراة اليوم بعد أن أحرز هدف برشلونة الوحيد من رأسية رائعة.

لأول مرة منذ عام 2009 يسجل المدافع الإسباني في مباريات الكلاسيكو حيث تمكن بيكيه من إحراز هدف برشلونة السادس في المباراة الشهيرة التي انتهت بفوز البرسا على الريال بستة أهداف مقابل هدفين على ملعب سنتياجو بيرنانبيو.

4- رقم جديد يتحقق لاول مرة منذ 36 عام

انتهى الشوط الأول من مباراة الكلاسيكو من دون أهداف على ملعب الكامب نو ويعود آخر فوز لريال مدريد على هذا الملعب عند انتهاء فصل اللقاء الأول بالتعادل السلبي إلى عام 1980 وفاز وقتها الفريق الملكي بهدفين مقابل لاشيء.

5- أول فوز لزيدان في الكلاسيكو

أصبح مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان أول مدربا للفريق الملكي يفوز في مباراة الكلاسيكو الأولى له بعد بيرند شوستر في عام 2007.

وبات هو ثالث مدرب لريال مدريد في التاريخ يفوز في أول مباراة له بالكلاسيكو مع شوستر وكارلوس كيروش.