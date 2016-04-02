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القوات العراقية تحرر حوالى 1500 معتقل لدى تنظيم داعش

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القوات العراقية تحرر حوالى 1500 معتقل لدى تنظيم داعش القوات العراقية تحرر حوالى 1500 معتقل لدى تنظيم داعش
حررت القوات العراقية حوالى 1500 شخص كان تنظيم داعش، يحتجزهم فى سجن كبير تحت الأرض فى قضاء هيت، أحد أبرز معاقل التنظيم فى محافظة الأنبار (غرب)، كما أفاد مسؤولون السبت.

وتمكنت القوات العراقية من السيطرة على جزء من قضاء هيت الواقع على حوض نهر الفرات بين مدينتى الرمادى جنوبًا وحديثة شمالا، وهى تواصل المعارك لدحر المسلحين من هذا المعقل الرئيسى لهم فى غرب البلاد.

وقال العقيد فاضل النمراوى، إن "القوات الأمنية عثرت خلال تقدمها لتحرير وتطهير هيت من داعش على سجن كبير"، مضيفًا أن "السجن يقع تحت الأرض" وقد وجدت القوات العراقية فيه حوالى 1500 شخص كان التنظيم يعتقلهم بداخله فأطلقت سراحهم.

بدوره قدر المسؤول المحلى فى الأنبار مال الله العبيدى، عدد المعتقلين الذين كانوا داخل هذا السجن بحوالى 1500 شخص، مشيرا إلى أن القسم الأكبر منهم مدنيون.

من جهته قال قائم مقام قضاء هيت مهند العبيدى، إن القوات العراقية عثرت على "سجن كبير" فى القضاء، ولكن من دون أن يتطرق إلى عدد المعتقلين الذين كانوا بداخله.

وكانت القوات العراقية تمكنت من فرض سيطرتها بشكل عام على الرمادى كبرى مدن محافظة الأنبار خلال عملية عسكرية نهاية العام الماضي.

وإذا ما تمت استعادة هيت بالكامل فان ثلاث مدن رئيسية تبقى تحت سيطرة التنظيم فى هذه المحافظة المترامية الاطراف والحدودية مع كل من سوريا والأردن، وهى مدن الفلوجة والرطبة والقائم.

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