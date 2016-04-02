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نشرة ONA للفضائيات..عمرو عبد الحميد في زيارة لحملة الماجستير.. عاصي الحلاني في ضيافة الحياة

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نشرة ONA للفضائيات..عمرو عبد الحميد في زيارة لحملة الماجستير.. عاصي الحلاني في ضيافة الحياة نشرة ONA للفضائيات..عمرو عبد الحميد في زيارة لحملة الماجستير.. عاصي الحلاني في ضيافة الحياة

نشرة أونا

إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة ONA، نشرتها الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية.

انفرد برنامج “عين” الذي تقدمه الإعلامية سليمان والذي يعرض على قناة “الحياة” في الساعة 11 مساء بعد يوم يوم غد الاثنين بلقاء مع النجم عاصي الحلاني في شرم الشيخ..للمزيد

 

قناة “العاصمة” زجت باسمي، ولم تحدث أي مفاوضات مع CRT.. مش خسارة في بلدي ولافي التلفزيون المصري أقدمله ساعتين كل أسبوع.. “النهار” حلمي الكبير..بهذه العبارات تحدثت الإعلامية ريهام السهلي في حوار خاص لوكالة ONA، وإلى نص الحوار

 

تتحدث اليوم الفنانة “هالة فاخر” في برنامجها “انتبهوا أيها السادة” والذي يذاع على قناة “الحياة” اليوم السبت في الساعة الرابعة عصرا في بداية حلقتها عن يوم اليتيم..للمزيد

قالت دكتور هويدا مصطفى، عميد المعهد الدولي العالي للإعلام، بأكاديمية الشروق، إن المعهد ينظم مهرجان لأول مرة بعنوان “مهرجان الشروق لإبداع الشباب” بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية..للمزيد

يكشف الإعلامي عمرو عبدالحميد مقدم برنامج” حوار القاهرة” المذاع على شاشة سكاي نيوز عربية مساء اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة

.ليلًا الستار حول الموقف النهائي لحملة الماجستير و الدكتوراه ..للمزيد

 

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أونا

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