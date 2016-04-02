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إحباط تهريب محل اجهزة محمول مع سوداني بالمطار

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إحباط تهريب محل اجهزة محمول مع سوداني بالمطار إحباط تهريب محل اجهزة محمول مع سوداني بالمطار

المضبوطات

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة تهريب كمية من هواتف المحمول واجهزة لوحية ايباد من دبي مع راكب سوداني أخفاها داخل جيوب سحرية بحقائبه.

صرحت مصادر جمركية بالمطار انه اثناء انهاء الاجراءات الجمركية على ركاب الطائرة القادمة من دبي، اشتبه شريف سعيد وحسن عبد اللطيف مأمورا الجمارك في الراكب ، وبتفتيش حقائبه امام حسن خلف نائب رئيس وردية الجمرك عثر علي ضبط 56 جهازا لوحيآ آي باد و120 موبايل سامسونج جلاكسي و700موبايل نوكيا و120شاحن و بطارية ، امام صبحي ابو العلا رئيس وردية الجمرك اعترف الراكب بمحاولة التهريب لتحقيق مكاسب مأدية .

وبعرض الأمر علي ابراهيم عبد اللطيف مدير الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي أمر بتحرير محضر للراكب وحجز المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة .

 

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