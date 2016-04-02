صور..معبد الأقصر يستضيف احتفالية “لتقدم ذوي الإعاقة” باليوم العالمي للتوحد‎

استضاف معبد الأقصر احتفالية الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة والتوحد بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وبحضور محمد بدر محافظ الأقصر والدكتور أشرف مرعى أمين عام المجلس القومى لشئون الإعاقة ، ومها هلالى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوى الإعاقة والتوحد وعدد من كبار المسئولين والشخصيات العامة .

وأعلن محمد بدر محافظ الأقصر أنه تم إضاءة معبد الأقصر ومعبد الكرنك فى البر الشرقى ومعبد الملكة حتشبسوت ومعبد الرامسيوم ومنطقة مقابر الإشراف وجبل القرنة بالبر الغربي، بالإضافة إلى مسجد أبو الحجاج الشهير وكنيسة العذراء وعدد من الفنادق السياحية المختلفة باللون الأزرق تضامناً مع أطفال العالم من مرضى التوحد وللمساهمة فى توعية الاهالى لسبل التعامل مع أطفالهم والتشخيص المبكرة.

وبدأت فعاليات احتفال الجمعية باليوم العالمى للتوحد بوقفه تضامنية مع الأطفال من ذوى التوحد أمام معبد الكرنك التاريخى عند غروب شمس تلاها انطلاق الاحتفالية الكبرى التى أقيمت داخل معبد الأقصر من الثامنة مساءا إلى العاشرة مساءا بالتزامن مع إضاءة المعبد باللون الأزرق.

يأتى هذا فى اطار تعاون المحافظة مع الجمعية المصرية للتوحد باحتفالية اليوم العالمي للتوحد والجمعية المصرية لتقدم الاشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة والتوحد.