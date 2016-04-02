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بالفيديو.. محمد صلاح: هدفى فى الاتحاد السكندرى الأجمل بحياتى الكروية

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بالفيديو.. محمد صلاح: هدفى فى الاتحاد السكندرى الأجمل بحياتى الكروية بالفيديو.. محمد صلاح: هدفى فى الاتحاد السكندرى الأجمل بحياتى الكروية
كشف محمد صلاح، لاعب الوطنى، المحترف ضمن صفوف فريق روما الإيطالى، عن أجمل الأهداف التى مازال يعتز بها، موضحاً أن هدفه فى شباك الاتحاد السكندرى، عندما كان لاعبًا فى المقاولون العرب، يعد الأجمل فى حياته الكروية حتى الآن، وليس الأهم.

هدف صلاح العالمى فى شباك الاتحاد السكندرى
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وأضاف فرعون روما أثناء إجراء حوار معه فى برنامج "Yes I Am Famous" للإعلامية منى الشرقاوى، أن أفضل قرار فى حياته هو الانتقال لبازل السويسرى، الذى كان بوابة انتقاله لأكبر أندية العالم، "تشيلسى الإنجليزى، ثم فيورنيتينا الايطالى، وبعدها وروما الإيطالى".

وأوضح محمد صلاح، أن الدورى السويسرى يعد أقل الدوريات التى شارك فيها، على عكس الإنجليزى والإيطالى، اللذان يتمتعان بقوة كبيرة فى المنافسة، مؤكدًا أن الدورى الإنجليزى هو الأصعب.

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