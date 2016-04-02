سفير موريتانيا:زيارة ولد عبدالعزيز لمصر انطلاقة جديدة للعلاقات بين البلدين

وصف سفير موريتانيا بالقاهرة، ودادى سيدى هيبه، زيارة الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز، إلى القاهرة بأنها زيارة تاريخية وتأتى من أجل انطلاقة جديدة للتعاون القائم بين البلدين الشقيقين .

وقال "هيبه"، "إن لقاء الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز مع أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسى سيكون فرصة للتشاور بين الرئيسين حول أهم القضايا العربية والدولية وذات الاهتمام المشترك."

وأشار إلى أنه سيتم التوقيع خلال هذه الزيارة على ست اتفاقيات لزيادة حجم التعاون بين البلدين فى مجالات الصحة والإسكان والنقل البحرى والثقافة.

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