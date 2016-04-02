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هبوط اضطرارى لطائرة فرنسية بمطار القاهرة بسبب عطل فنى

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هبوط اضطرارى لطائرة فرنسية بمطار القاهرة بسبب عطل فنى هبوط اضطرارى لطائرة فرنسية بمطار القاهرة بسبب عطل فنى
شهد مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم السبت هبوطا اضطراريا لطائرة فرنسية تقل 193 راكبا بسبب عطل فنى بالطائرة.

أكد مصدر بالمطار أن طائرة الخطوط الفرنسية رحلة رقم 323 كانت فى طريقها من امستردام إلى الرياض بالسعودية تقل 193 راكبا، وأثناء مرور الطائرة بالمجال الجوى المصرى طلب قائد الطائرة من برج المراقبة الهبوط الاضطرارى.

وقامت سلطات المطار بالاستعداد لهبوط الطائرة حتى هبطت بسلام وتم إجراء الصيانة للطائرة، ومن المقرر أن تقلع مرة أخرى لاستكمال رحلتها بعد قليل.


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