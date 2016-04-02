القفز أفضل تمارين البطن السهلة.. مارسها فى البيت للتخلص من الكرش

أضرار دهون البطن على الصحة

القفز أفضل تمارين البطن وللتخلص من الكرش

تمارين البطن هى الوسيلة المثالية للتخلص من سمنة البطن والإصابة بالكرش، فالكثير من الرجال والنساء يشتركون فى الشكوى من بروز البطن وتراكم الدهون فيها.>وزيادة الدهون فى مناطق الجسم خاصة البطن يؤدى إلى الكثير من المشكلات الصحية، وقد تسبب أيضا مشكلات خاصة بالصحة الإنجابية للرجل والمرأة على السواء، حيث تقلل خصوبة المرأة وقد تزيد من فرص إصابتها بالتكيسات، كما تضعف قدرة الرجل الجنسية والانتصاب بشكل جيد نتيجة تركز الدهون فى هذه المنطقة المهمة.>والنظام الغذائى وحده لا يكفى للتخلص من دهون البطن، لذا يجب ممارسة تمارين البطن بشكل منتظم، حيث تساعد بالفعل على تقوية عضلات البطن، وتدريجيا تصبح سببا فى شد البطن جيدا وجعلها مسطحة أو على أقل تقدير تذيب الدهون المتراكمة والترهلات الثابتة فى تلك المنطقة الصعبة، حسب تأكيد الدكتور هانى هادى استشارى العلاج الطبيعى.

وأوضح الدكتور هانى هادى أن القفز تمرين سهل وبسيط يمكن ممارسته منزليا، ويساعد فى التخلص من البطن ودهونها، فالقفز على الحبل تلك هذه اللعبة التى كنا نمارسها فى الصغر تساعد فى تحريك العضلات والدهون وتعمل على إذابتها رويدا رويدا، لذا لا تهمل ومارس القفز أكثر من عشر مرات فى اليوم.

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