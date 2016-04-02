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بالصور.. مديرية أمن أسوان تنظم دورات تدريبية لتنمية مهارات أفراد الشرطة

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بالصور.. مديرية أمن أسوان تنظم دورات تدريبية لتنمية مهارات أفراد الشرطة بالصور.. مديرية أمن أسوان تنظم دورات تدريبية لتنمية مهارات أفراد الشرطة
افتتح اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، اليوم السبت، الدورة التدريبية لتنمية مهارات الأفراد والشرطيين، فى مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، وذلك بمقر نادى الشرطة بمدينة أسوان.

وأكد اللواء طارق مرزوق، مساعد مدير أمن أسوان للتدريب والأفراد، أن الدورة التدريبية تأتى فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، ويشارك فيها 200 فرد وموظف بمختلف قطاعات وإدارات وزارة الداخلية فى محافظة أسوان، وتستمر لمدة أسبوع كامل، وسيتم عقدها على مدار الأسابيع المقبلة مع أفراد وموظفين آخرين.

وأوضح اللواء مرزوق، فى تصريحات صحفية، بأنه يتم الاستعانة بمحاضرين فى هذه الدورة التدريبية من الشخصيات العامة، وأساتذة الجامعة المختصين فى مجال حقوق الإنسان وعلم الاجتماع بقصد تصحيح المفاهيم الخاطئة وإعادة تصحيح مسار بعض الأفراد بقصد تحسين الصورة الذهنية لدى بعض المواطنين عن جهاز الشرطة، علاوة على التأكيد على أن وزارة الداخلية حريصة على التواصل المجتمعى مع كافة فئات المجتمع.

مديرية أمن أسوان تنظم دورات تدريبية لتنمية مهارات أفراد الشرطة (1)

مديرية أمن أسوان تنظم دورات تدريبية لتنمية مهارات أفراد الشرطة (2)

مديرية أمن أسوان تنظم دورات تدريبية لتنمية مهارات أفراد الشرطة (3)

مديرية أمن أسوان تنظم دورات تدريبية لتنمية مهارات أفراد الشرطة (4)

مديرية أمن أسوان تنظم دورات تدريبية لتنمية مهارات أفراد الشرطة (5)

مديرية أمن أسوان تنظم دورات تدريبية لتنمية مهارات أفراد الشرطة (6)


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