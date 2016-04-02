مدرب تشيلسي يوضح أسباب عدم الدفع بباتو إلا أمام أستون فيلا

كشف محمد صلاح نجم روما عن واقعة طريفة حدثت له قبل خروجه من مصر للاحتراف في بازل السويسري قبل أربع سنوات.

وانضم صلاح إلى بازل في صيف 2012 بعد التوقيع على عقوده في أبريل من العام نفسه.

وقال صلاح في تصريحات لقناة MBC مصر يوم السبت: "وصلني عرض بازل بعد أيام من فوزهم على بايرن في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا نهاية فبراير 2012".

وأضاف "علم كل زملائي في منتخب مصر عن وصول العرض لي ونصحوني بقبوله، وقالوا لي إننا سنشجع بازل ضد بايرن في مباراة الإياب من أجلك".

وشاهد صلاح مباراة الإياب التي سقط فيها بازل على يد بايرن بسبعة أهداف مقابل هدف في معسكر منتخب مصر.

وأردف صلاح "كلما سجل بايرن هدفا في شباك بازل أجد زملائي يأتون لغرفتي من أجل التهكم علي وعلى الفريق الذي يطلب ضمي".

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وأوضح صلاح أنه قرر الانتقال إلى بازل لأن الفريق يلعب في دوري أبطال أوروبا ولديه الفرصة للظهور أوروبيا بشكل جيد، وهو ما حدث بالفعل.

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