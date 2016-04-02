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بالفيديو والصور..ترعة سيالة عرب بسوهاج تتحول لمقلب نفايات طبية وحيوانات نافقة

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بالفيديو والصور..ترعة سيالة عرب بسوهاج تتحول لمقلب نفايات طبية وحيوانات نافقة بالفيديو والصور..ترعة سيالة عرب بسوهاج تتحول لمقلب نفايات طبية وحيوانات نافقة
تحولت ترعة سيالة عرب بخواج، دائرة مركز طهطا، شمال محافظة سوهاج، إلى أخطر مكان بالقرية لتلويث البيئة، وأكبر منبع للفيروسات، خاصة بعد إلقاء أصحاب العيادات الطبية المرخصة، وغير المرخصة، المخالفات الطبية، بالإضافة إلى إلقاء الأهالى الحيوانات النافقة.

يقول السيد صبرة، من سكان المنطقة، أن المسئولين بالرى مخالفون للقانون رقم 12 لسنة 1984 الخاص بحماية نهر النيل، والمجارى المائية، ولا تتم عملية التطهير، وعند تطهيرها توضع المخلفات على جانب الترعة وبها حيوانات نافقة ومخلفات المستشفيات الخطرة بالإضافة على وضع كميات كبيرة من مخلفات الزراعات مما يعيق الحركة بالإضافة إلى قيام الأهالى بتوصيل مواسير الصرف الصحى الخاص بالمنازل على الترع، ولم تحرير محاضر ضد أحد، بالرغم من الشكاوى المتعددة،.
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>وأضاف: الأمراض انتشرت بالمنطقة ونطالب المسئولين بتطبيق القانون وتغطية الترعة، والمسافة ليست كبيرة فهى لا تتجاوز كيلو ونصف، والاعتماد المالى موجود وبالرغم من ذلك لم تتم عملية التغطية، والترعة أصبحت مقبرة للأطفال الذين يتعرضون للغرق، وهناك محاضر بذلك بمركز الشرطة .

يذكر أن إدارة شئون البيئة بمحافظة سوهاج، أرسلت فريقا للترعة، فى محاولة منها لتحديد مصدر المخلفات الطبية الخطرة، إلا أن الفريق لم يتوصل إلى مصدر تلك المخلفات، ومن أى عيادات تصدر، وتم إثبات ذلك بمحضر رسمى وتسليمه لإدارة البيئة بسوهاج.

ترعة سيالة عرب بخواج (1)

ترعة سيالة عرب بخواج (2)

ترعة سيالة عرب بخواج (3)

ترعة سيالة عرب بخواج (4)

ترعة سيالة عرب بخواج (5)

ترعة سيالة عرب بخواج (6)

ترعة سيالة عرب بخواج (7)

ترعة سيالة عرب بخواج (8)

ترعة سيالة عرب بخواج (9)

ترعة سيالة عرب بخواج (10)


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