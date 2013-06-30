الصحة: 6 حالات إغماء بين متظاهري سيدي جابر بسبب تزايد الأعداد

كتب : مروة مرسي الأحد 30-06-2013 19:17

صورة أرشيفية

قال الدكتور عمرو نصر، مدير هيئة الإسعاف بالإسكندرية، إن سيارات الإسعاف أسعفت 6 حالات إغماء من المتظاهرين بمنطقة سيدي جابر، وذلك بسبب تزايد أعداد المتظاهرين في الميدان.

وأضاف نصر، لـ"الوطن"، أن الأطباء والمسعفين أسعفوا المصابين داخل سيارات الإسعاف بميدان سيدي جابر، ولم يتم نقلهم إلى المستشفى بسبب عدم خطورة حالتهم الصحية.

\

أخبار متعلقة:

عاجل| محاولات لاقتحام مكتب الإرشاد بالمقطم

متظاهرو المقطم يحطمون الواجهة الزجاجية لمقر الجماعة

رئيس القنوات الإقليمية: نقدم تغطية حيادية ومباشرة للأحداث من كل محافظات مصر

مصفحات الشرطة ترفع الأعلام المصرية وسط مسيرات بورسعيد المطالبة برحيل "مرسي"

"تمرد" تنهي بناء منصة أمام "الاتحادية".. والمتظاهرون يمنعون كل من يحاول الاقتراب من القصر

الجلاد: قرار مرسي يملى عليه من التنظيم الدولي في الخارج.. ومشاركة المرأة اليوم "مفاجأة"

ضبط 700 طلقة و4 طبنجات في المعادي كانت في طريقها لـ"رابعة العدوية"

"الوطن" تنشر النص الكامل لمؤتمر "الرئاسة": لا نقلل من قيمة المتظاهرين ونعمل على تلبية احتياجاتهم

مصريو النرويج وفرنسا والأردن يتظاهرون أمام السفارات المصرية.. و"تمرد بالخارج" تطالب بانتخابات مبكرة

«فريدمان»: المحتجون في مصر يشعرون بأن الإخوان سرقوا ما هو أغلى من المال

مظاهرتان في باريس للمطالبة برحيل الرئيس مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة

المتحدث الرئاسي على طريقة "صفوت الشريف": نحتضن الشعب ونحتويه وسنحقق مطالبه

مسيرة ميدان "الساعة" تصل إلى "الاتحادية" وسط هتافات "الشعب يريد إسقاط النظام"

ضبط 3 أشخاص بحوزتهم سلاح ناري و2 مطواة بمحيط "الاتحادية"

عاجل| هروب 4 من مجلس الشورى وأسرهم

مجهولون يحاولون الاعتداء على متظاهري الإسكندرية بالأسلحة البيضاء

مسيرة السيدة زينب تصل شارع طلعت حرب

وزير الصحة: 41 مصابا في مظاهرات اليوم حتى الآن.. و20 منهم تلقوا العلاج

ميرفت أمين ودلال عبدالعزيز ورجاء الجداوي وغادة رجب يشاركن في مسيرة وزارة الثقافة إلى "التحرير"

متظاهرو مسيرة "الفتح" يحملون رجال الشرطة على الأعناق

الرئاسة: لا نقلل من قيمة المتظاهرين في الشارع.. ونعمل على تلبية احتياجاتهم

سعد الشاطر: لم أكن أكثر تفاؤلا مثل اليوم

الرئاسة: نشكر الدول التي تهتم بأوضاع مصر.. ونعمل على ترسيخ الديمقراطية

متظاهرو الإسكندرية يرقصون بالطبول على الكورنيش

التيار الشعبي يطالب الرئيس مرسي بسرعة الاستجابة لمطالب الشعب

الرئاسة: لا ننكر أزمة الوقود.. والحكومة تتعامل معها بجدية

السيطرة على حريق بمقر "الحرية والعدالة" بالمنصورة

القبائل و"الصوفية" في قنا يشاركون في مظاهرات إسقاط النظام

"تمرد" تعلن: كثافة المتظاهرين تغلق ميادين القاهرة ومحيط "الاتحادية"

مرتضى منصور: "لو كان حسن البنا على قيد الحياة لتبرأ من أفعال الإخوان"

انطلاق مسيرات بورسعيد للمطالبة بإسقاط النظام وسط غياب اللافتات الحزبية

"ثورة البنات" تقدم نصائح للفتيات المتواجدات في "التحرير"

مسيرة السيدة زينب تصل "التحرير".. واحتشاد كبير بالشوارع المحيطة للميدان

خير الله: النظام فشل في إدارة البلاد.. والشعب لن يرضى بأقل من "الرحيل"

مسيرة بالطبول والدراجات النارية في المنيا تطالب برحيل مرسي

وصول مسيرة السيدة زينب إلى ميدان التحرير

محافظ الجيزة: لا تظاهرات أمام الديوان العام.. والعمل يسير بشكل طبيعي

معتصمو "رابعة" يتوافدون على المقاهي لمتابعة مؤتمر الرئاسة

الرئاسة تدين العنف بكل أشكاله.. وتنفي شائعات نقل الصلاحيات من الحكومة

اشتباكات في حوش عيسى بين متظاهرين وأنصار الإخوان

المسنون والأطفال يرفعون الكروت الحمراء على طريق جسر السويس المؤدي لـ"الاتحادية"

منير فخري عبدالنور لـ"الوطن": "تمرد" نجحت فيما فشلت فيه القوى السياسية

الرئاسة: الحوار الوطني هو السبيل الوحيد للتفاهم والوصول إلى حل

وصول مسيرة ميدان الحجاز إلى قصر "الاتحادية"

أحد المؤيدين يلقي بأكياس مياه على المتظاهرين في الإسكندرية.. والمسيرة ترد: "سلمية.. سلمية"

نبيل فهمي لـ"الوطن": واشنطن بدأت تغيير موقفها استجابة للمظاهرات في الشارع المصري

بالصور| المظاهرات تشتعل بالزقازيق.. والأهالي يتوافدون من كافة المراكز

مسيرات بمدينة "بلطيم" تطالب برحيل الرئيس مرسي

مسيرة شبرا ترفع لافتة تطالب بطرد السفيرة الأمريكية لدعمها "مرسي" و"الإخوان"

وصول مسيرة سراي القبة إلى قصر الاتحادية

الرئاسة: الجيش دوره حماية الوطن.. ولسنا في حاجة لوساطة بيننا وبين الأحزاب

الرئاسة: الحديث عن أن المصريين أصبحوا فريقين "مؤسف"

في تقريرها الميداني الأول.. "30 يونيو": الشعب بدأ "الغضب والاستنفار" ضد "الإخوان"

متظاهرو الاتحادية يحملون مؤسسي تمرد على الأعناق

متظاهرو "مصطفى محمود" يهتفون: "الجيش المصري بتاعنا.. ومرسي مش تبعنا"

مسيرات بالآلاف تطوف كفر الشيخ للمطالبة برحيل نظام "الإخوان"

عشرات الأتوبيسات تنقل مواطني المنوفية إلى ميدان التحرير

إلغاء إجازات مستشفيات الدقهلية والدفع بـ25 سيارة إسعاف وفتح جميع أقسام الاستقبال

حبس تاجر من البساتين بتهمة تصنيع قنابل يدوية لمهاجمة متظاهري "التحرير"

متظاهرو كفرالدوار يقطعون الطريق الزراعي

مسيرة دوران شبرا تقترب من محيط "الاتحادية"

الآلاف يخرجون إلى شوارع وميادين سوهاج للمطالبة برحيل مرسي ونظام الإخوان

شبرا الخيمة تشتعل بهتافات ضد الإخوان والمدرعات تؤمن قسم شرطة أول

الآلاف من أهالي قرية "عياش" بالغربية يخرجون في مسيرة إلى ميدان الشون بالمحلة

توقف مسيرات "كليوباترا" بالإسكندرية بعد امتلاء ميدان سيدي جابر بالمتظاهرين

مدير أمن القاهرة: أحبطنا كل محاولات العناصر الإجرامية من الوصول إلى ميدان التحرير

المئات من أهالى الشرقية يقطعون الطرق للمطالبة بإسقاط النظام ورحيل الرئيس

مؤيدو "مرسي" يجرون تدريبات إحمائية في محيط رابعة العدوية

ناجح إبراهيم: "مرسي" قد يلقي القبض على رموز المعارضة في ليلة واحدة

عبدالله كمال: مظاهرات اليوم أكبر عملية إثبات لصحة توقيعات "تمرد"

عاجل| انضمام ضباط وأمناء شرطة للمتظاهرين في كفر الشيخ

انتشار وحدات من الجيش والشرطة بالميادين الكبرى وأمام المنشآت الحيوية

مصدر رئاسي: مرسي لا يزال في الحرس الجمهوري ولم يذهب إلى "القبة"

متظاهرو سمنود يغلقون مجلس المدينة بالجنازير ويطالبون برحيل "مرسي"

التيار الشعبي يقيم خيمتين بالجيزة والكيت كات للهتاف ضد مرسي

"الأوقاف": إزهاق النفس باسم "الإسلام" أكبر تشويه للدين الحنيف

الصوفيون يحشدون لمظاهرات إسقاط النظام بأسيوط

قوات الأمن تكثف تواجدها بمحيط المنشآت الحكومية

شوارع الإسكندرية تخلو من السيارات والمارة في صباح 30 يونيو

عاجل| القبض على 17 جهاديا مسلحا في طريقهم للقاهرة

تواجد أمني أمام منزل هشام قنديل بالدقي بالتزامن مع مظاهرات اليوم

إحماءات وتدريبات رياضية لمعتصمي رابعة العدوية.. وتفتيش الأهالي يثير غضبهم

"الفلكيون" للرئيس في "30 يونيو": اليوم يحمل لك مفاجآت واستعد للسفر إذا اضطرتك الظروف

مشادة كلامية بين أنصار ومعارضي الرئيس في ميدان الشهدا بأسوان

قبل ساعات من التظاهرات.. النشطاء يملأون الإسكندرية بلافتات "الحرية"

بدء توافد المتظاهرين أمام الديوان العام لمحافظة القليوبية

الحرية والعدالة بالإسكندرية يؤكد اقتحام مقره

أمين إسكندر: الحوار بين الرئاسة والمعارضة غير مُلزم.. وعلى "مرسي" أن يتنحى

رئيس المترو: قطارات إضافية لمواجهة زحام الركاب في المحطات

خبير سياسي: الجيش لا يرغب في حكم البلاد.. ولن يتدخل إلا في وجود "حرب أهلية"

"المصري الديمقراطي" بأسيوط: سنقبل بوجود الإخوان كمواطنين وليس حكاما

عضو بحركة تمرد برشيد يتهم إخوانيا بتهديده بالقتل

المتظاهرون يغلقون شارع البحر بالغربية.. ويقرأون "الفاتحة" على الإخوان

عاجل| المعتصمون يطردون محافظ دمياط من ميدان الحرية

مفتي الجمهورية يجدد التأكيد على حرمة الدم: "لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم"

اتحاد "سياسة واقتصاد": لن نسمح بالهتاف باسم مبارك أو العسكر اليوم

تدشين غرفة عمليات قريبة من الاتحادية للدفاع الشعبي عن القصر حال إخفاق "الحرس الجمهوري"

تكثيف التواجد الأمني أمام منزل الرئيس بالشرقية

الإمام الأكبر يطالب المصريين بضبط النفس واجتناب العنف بكل أشكاله

دراج: الجيش حتما سيتدخل في حالة الفوضى.. ولن يقبل بسقوط الدولة المصرية

الجيش يكثف تأمينه لمجرى قناة السويس وسد أسوان تحسباً لمظاهرات اليوم

"السيسي وصبحي" يصلان وزارة الدفاع لمتابعة تطورات المظاهرات من "غرفة العمليات"

مسيرة لطلاب الجامعات من "عين شمس" إلى "التحرير" للمطالبة بإسقاط "مرسي"

منظمة حقوقية تحذر من استعانة الإخوان بعناصر مسلحة لمواجهة تظاهرات اليوم

الجيش الثالث يطالب متظاهري السويس بعدم الاقتراب من أقسام الشرطة

مؤيدو "مرسي" يفرضون كردونا أمنيا في محيط رابعة العدوية

الأناضول: مرسي يتلقى مقترحا بتولي وزير الدفاع رئاسة حكومة مؤقتة فورا

إغلاق المحال التجارية المجاورة لـ"لاتحادية.. وتركيب ألواح حديدية لحمايتها من السرقة

منع العاملين من دخول ديوان محافظة البحيرة ووحدة "محمودية حسن البنا" مغلقة لحين إسقاط "الإخوان"

بدء توافد المتظاهرين على ساحة الشهداء بطنطا

ضبط سيارة محملة بالأسلحة بكمين جنيفة على طريق "السويس- الإسماعيلية"

«الوطن» تكشف: وزير التموين يعين مستشارين «إخوان» بـ17 ألف جنيه شهرياً

متظاهرو "بيلا" و"دسوق" يغلقون مجلسي المدينة حتى إسقاط النظام

جهاديو أوروبا: نظام مرسى «علمانى».. ومن قُتل دفاعاً عنه مات على الجاهلية

لجان شعبية بطنطا لتفتيش السيارات.. وغلق المحلات خوفا من أحداث عنف

«الصعيد» يفاجئ النظام ويشعل ثورة يونيو.. و«الدلتا» تعلن: «ممنوع ظهور الإخوان»

"التحرير" يستقبل المظاهرات باللجان الشعبية و"150 خيمة" والمحافظات تحت الحصار حتى إسقاط "مرسى والإخوان"

إسراء عبدالفتاح: شعار اليوم "اعتصام اعتصام حتى يسقط النظام"

الإخوان يعتدون على صحفيى «الوطن» ويهددونهما بالقتل فى مليونية الشرعية

«فايننشيال تايمز»: «مرسى» جائع للسلطة.. مهووس.. فوضوى.. غير كفء

نشر 35 سيارة أمن مركزي و6 مدرعات بمحيط الداخلية ومجالس الشعب والشورى والوزراء

القنوات الفضائية تبدأ تغطيتها لفعاليات "30 يونيو" بنقل الأوضاع في الميادين

القضاة يبدأون «الحداد».. ويلاحقون «مرسى» بـ26 ألف بلاغ وجنحة

القضاة يبدأون «الحداد».. ويلاحقون «مرسى» بـ26 ألف بلاغ وجنحة

العريان: إسقاط الرئيس يكون بالدستور وليس بالتظاهر والبلطجة والدم الحرام

مصادر: تعليمات رئاسية لـ«ماسبيرو» بمنع نقل مظاهرات الغضب ضد النظام

مركز إماراتى: «إخوان» يخططون للهجوم على سفارتنا واحتجاز دبلوماسيين

كاتب أمريكى بارز: سياسات إدارة أوباما الداعمة لمرسى أوصلت مصر إلى حافة الإفلاس

الصحف الإسرائيلية: «مرسى» لحظة عابرة تواجه النهاية فى «الأحد الملعون»

الصحف الإسرائيلية: «مرسى» لحظة عابرة تواجه النهاية فى «الأحد الملعون»

متظاهرو وزارة الدفاع يواصلون اعتصامهم.. وإغلاق شارع الخليفة المأمون جزئيا

«سى.إن.إن»: 2200 من قوات المارينز قرب السواحل المصرية لإجلاء الرعايا الأمريكيين

جيهان منصور للإخوان: كنتم جماعة محظورة نتعاطف معها وأمسيتم جماعة مغضوب عليها

البرلمان فى «يد» الجيش.. والمعارضة تعتصم فى «التحرير والاتحادية والدفاع»

معتصمو رابعة العدوية يغلقون كافة الشوارع المؤدية إلى الميدان

الجيش يحمى سيناء بـ"الشبح والأباتشى".. وأهالى سيناء يرضدون تحركات الجهاديين

إجراءات أمنية مشددة في محيط المحكمة الدستورية العليا

وقفة أمام محافظة الجيزة تطالب برحيل مرسي

د. محمد غنيم لـ"مرسي": قوة الرئاسة لا تستمد من كلمة "أنا الرئيس".. وحشود 30 يونيو ستجبرك علي الرحيل

«رابعة» دق طبول الجهاد ضد المعارضين

«تنظيم الإخوان» كامل العدد فى «رابعة» ومساجد «الاتحادية» اليوم.. و«الإرشاد» يبحث اتخاذ إجراءات استثنائية ضد الإعلام والمعارضة

ضبط أسلحة نارية وخرطوش و142 قنبلة يدوية و440 صاروخ في شقتين بالتحرير وحدائق القبة

سعيد عُتيق: قياديون وأعضاء من حماس دخلوا القاهرة ببطاقات مزورة لمشاركة «الإخوان» فى 30 يونيو

شباب جبهة الإنقاذ يرصدون "كتاب مرسى الأسود".. جرائم الإخوان فى عام من الحكم بالأسماء: قتل واعتقال وتكميم افواه

"التحرير" يستقبل المظاهرات باللجان الشعبية و"150 خيمة" والمحافظات تحت الحصار حتى إسقاط "مرسى والإخوان"

فعلها مبارك قبل رحيله بيومين.. مرسي يصدر قرارًا بتعيين 40 سفيرًا جديدًا لمصر

ليلة الإنذار الأخير فى «التحرير»: عودة هتاف «ارحل يعنى امشى»

توافد المتظاهرين على ميدان التحرير.. واستمرار إغلاق الميدان أمام حركة المرور

"الوطن" ترصد ليلة دوى فيها هتاف "ارحل يا مرسي"

تزايد أعداد خيام معتصمي الاتحادية.. وغلق شارع الميرغني أمام حركة المرور

معتصمو الدفاع يقسمون: لن نرحل قبل إسقاط النظام

«الداخلية» تخاطب المواطنين من خلال سيارات الشرطة: «أمنكم مهمتنا وسلامتكم غايتنا»

أحمد المغير: اعتصامنا في "رابعة العدوية" ملئ بأجواء رومانسية وحالمة

محطات المترو تتغنى صباح 30 يونيو بـ" أصله معداش على مصر"

مصدر عسكرى: مهلة "السيسى" للسلطة والمعارضة انتهت.. والجيش يعلن حالة الاستنفار ويبدأ تنفيذ خطته

ماسبيرو الإخوانى.. تغطية شاملة لمظاهرات مؤيدى الرئيس ونقل الصلاة والدعاء على المعارضين.. وتجاهل مظاهرات المعارضة واشتباكات المحافظات

الحواجز الأسمنتية تستقبل «الإخوان» فى «الإنتاج الإعلامى».. و«الثوار» فى الاتحادية

"موبايلات بأه" أمام الاتحادية للسخرية من "تليفون الرئيس"

قبل ساعات من 30 يونيو:"مرسى" يبدى غضبه من أداء الشرطة

"تمرد": "مرسى" فقد الشرعية بـ 22 مليون استمارة

150 قطريا يغادرون القاهرة قبل ساعات من تظاهرات اليوم

"صباحى وسعيد وحمزاوى" يقودون مسيرة إلى "الاتحادية".. و"أبو الفتوح" يتجه لـ "التحرير"

"البرادعى" يلقى الخطاب الأول لـ30 يونيو ويطالب "مرسى" بالرحيل