بالصور.. ختام البرنامج القومى للتأهيل للمحليات بمركز النيل فى الإسماعيلية

قالت وفاء العربى مدير مركز النيل للإعلام بالإسماعيلية، إن المركز ممثلاً عن الهيئة العامة للاستعلامات، وبالتعاون مع مؤسسة القادة، اختتم اليوم فعاليات المرحلة الثانية من الدفعة الثانية للبرنامج القومى للتأهيل للمحليات لتدريب وتأهيل شباب المحافظة ضمن برنامج القادة على مستوى الجمهورية، والتى استمرت ثلاثة أيام متواصلة بمقر المركز، وكان الختام بتسليم شهادات المرحلة بحضور النائب البرلمانى اللواء أشرف عمارة، والنائبة السيدة آمال رزق الله.

وأشارت مدير مركز النيل للإعلام، فى ختام البرنامج اليوم، إلى أن فعاليات اليوم الأول بدأت بمحاضرة للدكتور أحمد الشريف أمين عام مؤسسة القادة، حول النظام المالى الحكومى، وشارك فيها جهاد دياب مفتش بمصلحة الضرائب المصرية على الجهات الحكومية، والدكتور محمد السيد أبوزيد بالجهاز المركزى للمحاسبات.

وتم استكمال الموضوعات المالية فى اليوم الثانى، خاصة مكافحة الفساد، أما اليوم الثالث فقد كانت محاضرة حول الأمن القومى المصرى، وحاضر فيها العميد أسامة الجمال مدير مركز الإعلام بقوات الدفاع الجوى،

وشارك فى هذه المرحلة 100 من أبناء محافظة الإسماعيلية، وأعدت اللقاء تغريد عبد المنعم مسئول البرامج بمركز النيل للإعلام.

وأكدت وفاء العربى، أن مركز النيل سيدعم المتدربين فى المجموعتين بمزيد من الأنشطة الإعلامية وبرامج التدريب، التى من شأنها تفعيل دورهم فى مناقشة قضايا المجتمع الإسماعيلى، وذلك حتى بداية انتخابات المحليات.

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