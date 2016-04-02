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غدا..وزير الخارجية يلتقى نظيره الفلسطيني

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غدا..وزير الخارجية يلتقى نظيره الفلسطيني غدا..وزير الخارجية يلتقى نظيره الفلسطيني

سامح شكري وزير الخارجية – أرشيفية

يلتقي وزير الخارجية سامح شكري غدا الأحد، مع نظيره الفلسطينى رياض المالكي، وذلك بمقر وزارة الخارجية.

ومن المنتظر أن تتناول المباحثات مستجدات الأوضاع في الأراضى الفلسطينية المحتلة والجهود المبذولة من أجل تحريك عملية السلام فى الشرق الأوسط وحل القضية الفسلطينية بما يحقق الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني ويعمل على إنهاء الصراع على أساس حل الدولتين.

كما يتطرق اللقاء إلى المبادرات والأفكار المطروحة على الساحة الدولية من أجل وضع نهاية للوضع القائم فى الأراضى الفلسطينية ومن بينها المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولى للسلام.

أ ش أ

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