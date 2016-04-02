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وزير الآثار يكلف مديرآثار أسوان بعمل دراسة علمية حول مشكلة نجمتى داوود‎

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وزير الآثار يكلف مديرآثار أسوان بعمل دراسة علمية حول مشكلة نجمتى داوود‎ وزير الآثار يكلف مديرآثار أسوان بعمل دراسة علمية حول مشكلة نجمتى داوود‎

نجمة داوود في المعبد

 

تفقد الدكتور خالد العنانى وزير الآثار خلال زيارته اليوم لأسوان بتفقد معبد أوزير نسمتي بجزيرة الفنتين والذى أثيرت حوله ضجة إعلامية كبيرة الأيام الماضية  بسبب قيام البعثة ألمانية التى تعمل على إعادة تركيب المعبد بوضع بلوك حجرى مرسوم عليه نجمتى داود فى واجهة المعبد.

وأصدر الوزير قرارًا  بتشكيل لجنة علمية  مصرية ألمانية مشتركة برئاسة الدكتور أحمد صالح مدير عام أثار أسوان وعضوية  كورنيليوس فون بيلجرم عضو البعثة الألمانية لعمل دراسة علمية عن البلوك الحجري الذي يحمل النجمتين السداسيتين وعرض التقرير علي وزير الآثار.

كما طالب الوزير رئيس اللجنة بإعلان الحقائق والنتائج العلمية التى يتم التوصل إليها إلى وسائل الإعلام المختلفة.

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