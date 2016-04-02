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هادي : الحوثيون يغتصبون السلطة بالقوة لخدمة أطراف خارجية

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هادي : الحوثيون يغتصبون السلطة بالقوة لخدمة أطراف خارجية هادي : الحوثيون يغتصبون السلطة بالقوة لخدمة أطراف خارجية

رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي (أرشيفية)

جدد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اتهاماته للميليشيا الحوثي الانقلابية في بلاده باغتصاب السلطة بقوة السلاح وسعيها إلى زرع الفتنة الطائفية والعرقية والمذهبية وسط الشعب اليمني الموحد، خدمة منها لأطراف خارجية لا تريد لليمن وشعبه الأمن والاستقرار والعيش الكريم.

ودعا هادي خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه اليوم السبت بمحافظ محافظة الجوف اليمنية، اللواء حسين العجي العواضي، زعماء القبائل في المحافظة وكافة الأطراف والمكونات فيها، الوقوف صفاً واحداً إلى جانب قيادة المحافظة والجيش الوطني والمقاومة الشعبية والتصدي لكافة الأعمال الخارجة عن النظام والقانون، من أجل استباب الأمن والاستقرار، والبدء في عملية النهوض والبناء بالمحافظة في مختلف المرافق، نقلاً عن وكالة الأنباء “واس”.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الجانبين استعرضا سير العمليات العسكرية في المحافظة وتطورات الأحداث والمستجدات فيها في مختلف المجالات.

وثمّن هادي الدور تقوم به قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في إحرازها مزيداً من التقدم، وبسط نفوذها على مناطق جديدة في المحافظة، والتي كان آخرها مواقع الصفراء وبراقش والغيل.

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