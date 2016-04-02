مظاهرة في البرازيل للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة

تظاهر مئات الأشخاص في مدينة “ساو باولو” البرازيلية احتجاجا على أداء رئيسة البرازيل ديليما روسيف.

وذكرت شبكة يورو نيوز الإخبارية الأوروبية الليلة أن المتظاهرين طالبوا أيضا بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في البرازيل، احتجاجا على قرار روسيف بتعيين رئيس البلاد السابق لولا سليفا في منصب رئيس هيئة العاملين بالرئاسة رغم اتهامه في قضايا فساد.

وأشارت الشبكة الأوروبية إلى أن روسيف تركز جهودها في الوقت الراهن على مواجهة الأصوات المطالبة بإقالتها من منصبها بتهمة التلاعب في الميزانية، حيث من المنتظر أن يتقرر مصيرها خلال تصويت يجريه البرلمان في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وكانت الشرطة البرازيلية قد ألقت القبض أمس على عدد من قيادات “حزب العمال” التابع لروسيف بتهمة الحصول على قروض عن طريق التحايل؛ الأمر الذي من شأنه أن يعزز المحاولات الرامية لتوجيه الاتهام بالتقصير إليها.

أ ش أ